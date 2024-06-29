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عامل تنظيف نوافذ خامس أطول برج في العالم يواجه أكبر مخاوفه: المرتفعات (صور)

منوعات
2024-06-29 | 03:00
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عامل تنظيف نوافذ خامس أطول برج في العالم يواجه أكبر مخاوفه: المرتفعات (صور)
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عامل تنظيف نوافذ خامس أطول برج في العالم يواجه أكبر مخاوفه: المرتفعات (صور)

يتولّى سيو سيونغ-هو تنظيف نوافذ أطول برج في سيول منذ قرابة 30 سنة، وهو برج لوتي العالمي البالغ ارتفاعه 550 متراً. وهذه الوظيفة التي يعتبر أنها تنطوي على موثوقية وتوفّر له مردوداً جيداً تدفعه لمواجهة أكبر مخاوفه: المرتفعات.

ويومياً، يقف وزملاءه في مصعد إنشائي في الطبقة 125 من خامس أطول مبنى في العالم، من أجل الحفاظ على نظافة واجهاته الزجاجية.

ويقول سيو سيونغ-هو "كنت أعاني من دوخة، فما كنت أعتقد مطلقاً أنني سأتمكّن من إنجاز هذه الوظيفة".

ويضيف "لكنني كنت أعاني صعوبة لكسب لقمة العيش، وكان أجر هذه الوظيفة مرتفعاً نسبياً مقارنة بالوظائف الأخرى، لذا تشجّعت وبدأت العمل".

وبالكاد يستطيع فريقه المؤلّف من ثمانية أشخاص، تنظيف كامل البرج الذي يحتوي على 42 ألف نافذة، بشكل كامل كل عام.

ويشير سيو إلى أنّ التحدي الرئيسي الذي يواجهونه يتمثل بالطقس، ويقول إنّ "رافعة العمّال تتأثر بشكل كبير بالرياح ولا يمكننا التنظيف يومياً بسبب الطقس".

ويقول سيو إنّ هذه الظروف الجوية، ليس فقط الرياح ولكن أيضا الأمطار والثلوج، تعني أننا "سنبدأ العمل في نيسان وننهيه في أيلول أو مطلع تشرين الاول، أي "نحو 65 إلى 70 يوماً في السنة" فقط.

ويضع هؤلاء العمّال التراب الدياتومي، وهو مسحوق معدني طبيعي، على النوافذ. ويتسم هذا المنتج بالفاعلية، لأنه يلمّع زجاج النوافذ من دون خدشه، ولا يجعل المقيمين في الطبقات الأدنى يتبلّلون بالماء والصابون.

ويقول سيو "إنها طريقة ممتازة، لكن عندما تهب الرياح، تؤلم الجزيئات الخشنة العيون".

وبالإضافة إلى الطقس، يصعّب "الشكل المخروطي والنحيل للبرج عملية التنظيف" على العمّال الذين يفضلون "المباني المستقيمة والمربعة".

ويقول سيو "يحدث غالبا أن يُدفَع المصعد الإنشائي ثم يلتوي خلال هبوطه".

وعلى الرغم من كل الصعوبات، يرى أنّ عمله "مفيد جداً"، فهو يوفّر "إطلالة مذهلة" على سيول.

ويضم برج "لوتي وورلد تاور" مركزاً للتسوّق ويستقبل نحو 50 مليون زائر سنوياً. وباتت الساحة الموجودة في طبقته الـ123 إحدى أكثر أماكن الجذب الشهيرة في كوريا الجنوبية.

ومن خلال تنظيف النوافذ في هذا الطابق، يشعر سيو "بالفخر" وكأنه "يساهم قليلاً" في إظهار أفضل ما في المدينة لزوّارها.
 
وكالة فرانس برس
 
 

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