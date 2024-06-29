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لإيقاظ "الضمير العالمي"... شابة يمنية تسلّط الضوء على مأساة الحرب بهذه الطريقة! (صور)

منوعات
2024-06-29 | 06:25
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لإيقاظ &quot;الضمير العالمي&quot;... شابة يمنية تسلّط الضوء على مأساة الحرب بهذه الطريقة! (صور)
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لإيقاظ "الضمير العالمي"... شابة يمنية تسلّط الضوء على مأساة الحرب بهذه الطريقة! (صور)

لإيقاظ "الضمير العالمي"... شابة يمنية تسلّط الضوء على مأساة الحرب بهذه الطريقة! (صور)

تبدع الرسامة اليمنية سبأ جلاس وترسم لوحات فنية تكرسها لخدمة القضية الفلسطينية، مستهدفة إيقاظ "الضمير العالمي" مع استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع.

وفي التفاصيل، تستلهم سبأ أفكار الكثير من لوحاتها من الدخان الناجم عن الضربات الجوية الإسرائيلية على القطاع، وتستخدم صور أعمدة الدخان المتصاعد فوق غزة بعد الضربات الجوية الإسرائيلية لتضع الخطوط العريضة لتبتكر لوحات تتمحور حول فلسطين باستخدام جهاز الآي باد الخاص بها.

وقالت الرسامة سبأ جلاس لوكالة رويترز "‏كل يوم نشوف أحداث في غزة ونشوف صور القتل والدمار ونشوف الصور التي تنتشر، صور الدخان، حبيت إني آخذ الصور وأرسم عليها أي نوع من التعبير عن رفضنا للي بيحصل، عن ‏التعاطف الشديد مع هذه المأساة".

وأضافت "احنا بنحاول نيقظ الضمير العالمي عشان يلتفت ناحية القضية الفلسطينية، الظلم الحاصل عليهم مش وليد اللحظة ولا هو عمر اليوم أو سنة، يعني معاناة مستمرة سنوات ومن باب أولى أننا نعبر عنها كفنانين في مختلف المجالات، يعني سواء كان رسم أو تمثيل أو غناء".
 
ووصف محمد علي، أحد أفراد عائلة جلاس، سُحُب الدخان بأنها رمز للتهجير والموت والدمار، مسلطا الضوء على أن لوحات سبأ تحول مثل هذه الصور إلى "شيء مبهج نوعا ما".

وعُرضت بعض لوحات سبأ جلاس، ما يقرب من 90 لوحة رقمية وزيتية، في دار الأوبرا في القاهرة، مشيرة إلى أنها ترى في لوحاتها شكلا من أشكال التعبير عن رفضها لما يحدث وعن تعاطفها العميق مع هذه المأساة.
 
 
 

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