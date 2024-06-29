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شعورها بالحزن على رحيل زوجها صدمها... هذا ما اعترفت به أرملة!

شعورها بالحزن على رحيل زوجها صدمها... هذا ما اعترفت به أرملة!







وفي التفاصيل، كان الرجل مسيئًا لسنوات، واعتقدت المرأة أنها ستكون سعيدة بمجرد رحيله، لكن بدلاً من الشعور بذلك، اكتفت بالحزن ولم تستطع التوقف عن البكاء.



وكان قد توفي زوجها الخمسيني الشهر الفائت بعد معاناة مع مرض السرطان، ودام زواجهما لمدة 12 سنة، وفي معظم الأوقات كان يعاملها بطريقة مروعة.



وفي هذا السياق، لم يكتفِ الرجل بإحباط زوجته، إذ كان يخبرها بأنها قبيحة، وكان يمنعها من رؤية الأصدقاء والعائلة، وكان يتحكم بمجرى حياتها كلها.



وكانت تستعد المرأة للانفصال عن زوجها منذ عامين، ولكن تم تشخيص إصابته بسرطان الأمعاء وشعرت أنه يتوجّب عليها البقاء حتى يتحسن الأخير.



وقالت المرأة إنها في حيرة من أمرها بشأن مشاعرها، لأنها تفتقده على الرغم من أنها كانت تكرهه كثيرا، وشرحت أنها تتألم بسبب هذه المشاعر وما زالت تشعر بالذنب لأنها أرادت مغادرة المنزل. عبّرت امرأة عن صدمتها بسبب حزنها وافتقادها لزوجها الذي حوّل حياتها لجحيم حقيقي قبل وفاته، وفق ما نقل موقع " ذا صن " البريطاني.وفي التفاصيل، كان الرجل مسيئًا لسنوات، واعتقدت المرأة أنها ستكون سعيدة بمجرد رحيله، لكن بدلاً من الشعور بذلك، اكتفت بالحزن ولم تستطع التوقف عن البكاء.وكان قد توفي زوجها الخمسيني الشهر الفائت بعد معاناة مع مرض السرطان، ودام زواجهما لمدة 12 سنة، وفي معظم الأوقات كان يعاملها بطريقة مروعة.وفي هذا السياق، لم يكتفِ الرجل بإحباط زوجته، إذ كان يخبرها بأنها قبيحة، وكان يمنعها من رؤية الأصدقاء والعائلة، وكان يتحكم بمجرى حياتها كلها.وكانت تستعد المرأة للانفصال عن زوجها منذ عامين، ولكن تم تشخيص إصابته بسرطان الأمعاء وشعرت أنه يتوجّب عليها البقاء حتى يتحسن الأخير.وقالت المرأة إنها في حيرة من أمرها بشأن مشاعرها، لأنها تفتقده على الرغم من أنها كانت تكرهه كثيرا، وشرحت أنها تتألم بسبب هذه المشاعر وما زالت تشعر بالذنب لأنها أرادت مغادرة المنزل.