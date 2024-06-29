اعتقال وزيرة البيئة في جزر المالديف... ما حقيقة ممارستها السحر الأسود ضد رئيس البلاد؟

اعتقال وزيرة البيئة في جزر المالديف... ما حقيقة ممارستها السحر الأسود ضد رئيس البلاد؟

ذكرت تقارير إعلامية أنه تم إلقاء القبض على وزيرة مع شقيقها، زوجها السابق و"ساحر" في جزر المالديف، وذلك بعد اتهامهم "بممارسة السحر الأسود" ضد رئيس البلاد محمد مويزو.

وفي التفاصيل، تم اعتقال وزيرة الدولة للبيئة وتغير المناخ والطاقة في جزر المالديف، فاطمة شمناز، الأحد الفائت، وسُجنت مع المشتبه بهم لأيام عدة بعد مثولهم أمام المحكمة.



وفي هذا السياق، تم نقل اسم الوزيرة من قائمة المعينين السياسيين إلى قائمة المعينين السياسيين السابقين على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة البيئة، علمًا أن الاتهامات لم تثبت بعد.