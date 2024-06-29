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تجاهلت تشنجاتها "البسيطة" لمدة ستة أشهر... تشخيص مفجع يصدم إحدى الأمهات!

منوعات
2024-06-29 | 11:31
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تجاهلت تشنجاتها &quot;البسيطة&quot; لمدة ستة أشهر... تشخيص مفجع يصدم إحدى الأمهات!
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تجاهلت تشنجاتها "البسيطة" لمدة ستة أشهر... تشخيص مفجع يصدم إحدى الأمهات!

تجاهلت تشنجاتها "البسيطة" لمدة ستة أشهر... تشخيص مفجع يصدم إحدى الأمهات!

كشفت أم عازبة نتيجة تجاهلها للتشنجات المؤلمة التي كانت تصيبها في معدتها لمدة ستة أشهر، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، شعرت نيكول ميرفي أن الموضوع بسيط ولا يتطلب استشارة الأطباء بشأن الألم، خصوصا بعد أن قالوا لها أن ذلك قد يكون مرتبطا بالعمر أو النظام الغذائي.

ومع مرور الوقت، قامت نيكول باختبارات طبية اكتشفت من خلالها أنها مصابة بسرطان الأمعاء في المرحلة الرابعة، وهو مرض غير قابل للشفاء.

وافترضت المرأة الأربعينية في البداية أنها بلغت مرحلة انقطاع الطمث، إذ لم تختبر أي أعراض أخرى مثل النزيف أو تغيرات في الأمعاء.

وشرحت نيكول أنها لم تواجه أي مشاكل صحية من قبل، الأمر الذي ساعد في عدم إثارة شكوكها كما أنها تمارس الرياضة بانتظام.

وخضعت نيكول لعملية استئصال الأمعاء، واكتشف الأطباء أثناء العملية ورمًا سرطانيا تمت إزالته مع العديد من العقد الليمفاوية، ولكن الكتلة كانت قد اخترقت معدتها ما أثار مشاكل أخرى.

وبينما كانت متأكدة من أن كل شيء سيكون على ما يرام، إلا أن الوضع تدهور بعد الجولات الأربع الأولى من العلاج عندما بدأت نيكول تشعر بألم في الكبد.

وفي هذا السياق، تم العثور على أورام سرطانية متعددة في كبدها، كما أن العلاج الكيميائي لم يكن ناجحًا، لذا تم إيقافه للتركيز على العلاج المناعي.

وقالت نيكول إنها لا تعلم كم تبقى لها للبقاء على قيد الحياة ولكنها مصممة على التغلب على السرطان من خلال العلاج المناعي.

كذلك، استطاع الأطباء إزالة الورم الرئيسي من الكبد أثناء الجراحة الأولية وتأمّلت نيكول أن يستطيع الأطباء السيطرة على الأورام الثانوية.

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