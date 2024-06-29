بطريقة صادمة وغير متوقعة... شابة تتغلّب على "رهاب العناكب"! (فيديو)

الأمم المتحدة: الفلسطينيون في غزة يعيشون في ظروف "لا تطاق"

الأمم المتحدة: الفلسطينيون في غزة يعيشون في ظروف "لا تطاق"

بعد إصابتها بارتجاج في الدماغ... هل تعافت الأميرة آن من حالتها الصحية؟