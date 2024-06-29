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بطريقة صادمة وغير متوقعة... شابة تتغلّب على "رهاب العناكب"! (فيديو)

منوعات
2024-06-29 | 13:35
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بطريقة صادمة وغير متوقعة... شابة تتغلّب على &quot;رهاب العناكب&quot;! (فيديو)
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بطريقة صادمة وغير متوقعة... شابة تتغلّب على "رهاب العناكب"! (فيديو)

بطريقة صادمة وغير متوقعة... شابة تتغلّب على "رهاب العناكب"! (فيديو)

كشفت امرأة كانت تعاني سابقًا من رهاب العناكب أنها لم تتغلب على خوفها فحسب، بل إنها تحتفظ الآن بمجموعة واسعة من العناكب في المنزل وتعتبرها بمثابة "حيوانات أليفة".

وفي التفاصيل، تحدثت هايدن شيا عن هوسها بالعناكب وادعت أن محيطها يعتقد أنها "مجنونة" بسبب حبها الكبير لهذه الحيوانات.

وبدأت شيا بمهمة جمع العناكب منذ عامين ولديها بالفعل سبعة أنواع مختلفة في شقتها، بما في ذلك الـ"ريغالز"، الـ"أوداكس"، الـهيلوس دياردي"، الـ"فارتيليس"، "الآباش"، الـ"توكس" والـ"ميميكوس". 

وأوضحت شيا أنها تمتلك عددًا كبيرًا جدًا من العناكب، وشرحت كيفية تفاعلها مع حيواناتها الأليفة، قائلة إنها تصطحبها في جولة حول المنزل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، لكنها لا تأخذها إلى أماكن عامة.

وقالت شيا إن امتناعها عن اصطحاب العناكب إلى أماكن عامة يعود إلى خوفها الكبير عليها، إذ تخشى أن يقوم أحد بإيذائها خصوصا أن معظم الأشخاص يخافون من هذه الحيوانات.

كما شجعها شريكها باستمرار على الاحتفاظ بالمزيد من العناكب، وتعيش المجموعة في منزلهما ويعيش الحبيبان في منزل العائلة، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.
 

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