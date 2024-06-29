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"يُرجى التبرّع نقدًا قبل الأول من أيلول"... دعوة "مهينة" تتلقاها امرأة!

"يُرجى التبرّع نقدًا قبل الأول من أيلول"... دعوة "مهينة" تتلقاها امرأة!





وفي التفاصيل، فرض الحبيبان على الضيوف عدم إحضار الهدايا معهم يوم الزفاف، وبدلا من ذلك سيتوجب عليهم الدفع نقدًا للمساهمة بدفع تكاليف الحفل.



وشاركت إحدى النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسالة التي تلقتها، وجاء فيها: "ضيوفنا الأعزاء، نأمل حقًا أن تتمكنوا من الانضمام إلينا في يومنا الخاص. نطلب منكم عدم إحضار أي هدية في هذا اليوم.وبالنسبة لمن يودّ شراء هدية، نفضّل أن يقدّم تبرعًا نقديًا قبل الأول من أيلول المقبل، ما يساعد على المساهمة في الاحتفال، كل الحب."



واعتبرت الضيفة أن الطلب الغريب هو بمثابة إهانة للمدعوين، ومن غير المقبول إقامة حفل زفاف باهظ الثمن ومطالبة الضيوف بالمساهمة المادية، وفق ما نقل موقع " قررت امرأة مع خطيبها أن يطلبا من الضيوف "التبرع نقدًا" قبل الأول من أيلول، أي قبل فترة قصيرة من موعد زفافهما.وفي التفاصيل، فرض الحبيبان على الضيوف عدم إحضار الهدايا معهم يوم الزفاف، وبدلا من ذلك سيتوجب عليهم الدفع نقدًا للمساهمة بدفع تكاليف الحفل.وشاركت إحدى النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسالة التي تلقتها، وجاء فيها: "ضيوفنا الأعزاء، نأمل حقًا أن تتمكنوا من الانضمام إلينا في يومنا الخاص. نطلب منكم عدم إحضار أي هدية في هذا اليوم.وبالنسبة لمن يودّ شراء هدية، نفضّل أن يقدّم تبرعًا نقديًا قبل الأول من أيلول المقبل، ما يساعد على المساهمة في الاحتفال، كل الحب."واعتبرت الضيفة أن الطلب الغريب هو بمثابة إهانة للمدعوين، ومن غير المقبول إقامة حفل زفاف باهظ الثمن ومطالبة الضيوف بالمساهمة المادية، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.