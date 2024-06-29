الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أسماء من الماضي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"يُرجى التبرّع نقدًا قبل الأول من أيلول"... دعوة "مهينة" تتلقاها امرأة!

منوعات
2024-06-29 | 14:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;يُرجى التبرّع نقدًا قبل الأول من أيلول&quot;... دعوة &quot;مهينة&quot; تتلقاها امرأة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"يُرجى التبرّع نقدًا قبل الأول من أيلول"... دعوة "مهينة" تتلقاها امرأة!

"يُرجى التبرّع نقدًا قبل الأول من أيلول"... دعوة "مهينة" تتلقاها امرأة!

قررت امرأة مع خطيبها أن يطلبا من الضيوف "التبرع نقدًا" قبل الأول من أيلول، أي قبل فترة قصيرة من موعد زفافهما. 

وفي التفاصيل، فرض الحبيبان على الضيوف عدم إحضار الهدايا معهم يوم الزفاف، وبدلا من ذلك سيتوجب عليهم الدفع نقدًا للمساهمة بدفع تكاليف الحفل.

وشاركت إحدى النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسالة التي تلقتها، وجاء فيها: "ضيوفنا الأعزاء، نأمل حقًا أن تتمكنوا من الانضمام إلينا في يومنا الخاص. نطلب منكم عدم إحضار أي هدية في هذا اليوم.وبالنسبة لمن يودّ شراء هدية، نفضّل أن يقدّم تبرعًا نقديًا قبل الأول من أيلول المقبل، ما يساعد على المساهمة في الاحتفال، كل الحب."

واعتبرت الضيفة أن الطلب الغريب هو بمثابة إهانة للمدعوين، ومن غير المقبول إقامة حفل زفاف باهظ الثمن ومطالبة الضيوف بالمساهمة المادية، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

آخر الأخبار

منوعات

التبرّع

نقدًا

الأول

أيلول"...

"مهينة"

تتلقاها

امرأة!

LBCI التالي
عامل تنظيف نوافذ خامس أطول برج في العالم يواجه أكبر مخاوفه: المرتفعات (صور)
الأمم المتحدة: الفلسطينيون في غزة يعيشون في ظروف "لا تطاق"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-06-27

بيع الرسم المائي لغلاف الكتاب الأول من سلسلة "هاري بوتر" مقابل هذا المبلغ!

LBCI
منوعات
2024-06-25

للمرة الأولى... رجل يخضع لعملية زرع كلية وهو بوعيه الكامل: "تجربة مذهلة"

LBCI
موضة وجمال
2024-06-24

"فوغ وورلد" تلمّ شمل عالم الموضة في باريس قبل شهر من الأولمبياد

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-24

الدائرة الاعلامية في "القوات": محور الممانعة يثبت مجددا أن هدفه الأول والأخير هو خطف لبنان لا صون أمنه وأمن شعبه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:20

عمرها 100 سنة وما زالت تقود سيارتها... مسنة ترفض فكرة التقاعد وتكشف سر العيش طويلا!

LBCI
منوعات
15:05

أعراضه مشابهة للشيخوخة... اضطراب نادر يصيب ابنة الـ6 سنوات!

LBCI
منوعات
13:50

عروس تتخذ قرارا غريبا يتعلّق بالرجال... وهذه تداعياته!

LBCI
منوعات
13:35

بطريقة صادمة وغير متوقعة... شابة تتغلّب على "رهاب العناكب"! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
03:31

وزير التربية للـLBCI عن سبب تأخر وصول الامتحانات إلى المركز: عند الساعة الرابعة والنصف صباحا وبعد التدقيق تبين أنه حصل خطأ في مادة الكيمياء فاضطر الاساتذة إلى تصحيحها والتلامذة سيحصلون على وقت إضافي

LBCI
خبر عاجل
2024-06-28

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق ضهر البيدر بسبب تعطل سيارة في المحلة والعمل جار على المعالجة

LBCI
موضة وجمال
2024-06-27

نيكول كيدمان في إطلالتها الأخيرة مع ابنتها المراهقة... كالتوأم! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-26

الحلبي لـ حوار المرحلة بعد الغارة على النبطية: بحال أبلغتنا السلطات الأمنية بعدم إمكانية إجراء الامتحانات الرسمية في الجنوب فسوف نلغيها فأنا لا أعرّض أي أحد للخطر و"الأرض تحكم"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:51

الدور الـ16 من دوري ابطال اوروبا انطلق... المانيا تواجه الدنمارك الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

منتخب لبنان لكرة السلة يغادر للمشاركة بالتصفيات المؤهلة للاولمبياد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من قلب مقر الأمم المتحدة.. هكذا تبصر الأيام العالمية النور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

وادي القديسين شاهد على الطوباوي الجديد البطريرك اسطفان الدويهي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

المخالفات على الاملاك العامة البحرية الى تزايد والقرار بيد الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

القيادة الإسرائيلية تبقي ملف الجبهة الشمالية منوطا بتطورات ملف غزة... والأولوية للتسوية السلمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

في ختام اليوم الأول من الامتحانات الرسمية… طلاب الجنوب يشتكون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

وسط دعوات كثيرة لتنحيه... جو بايدن يصر على المضي في ترشحه

LBCI
أخبار لبنان
13:20

ميقاتي: لبنان متمسك بالقرار 1701

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
03:31

وزير التربية للـLBCI عن سبب تأخر وصول الامتحانات إلى المركز: عند الساعة الرابعة والنصف صباحا وبعد التدقيق تبين أنه حصل خطأ في مادة الكيمياء فاضطر الاساتذة إلى تصحيحها والتلامذة سيحصلون على وقت إضافي

LBCI
فنّ
03:29

استعداداً للزفاف... عائلة دانييلا رحمة تصل إلى بيروت

LBCI
فنّ
03:38

إليسا تكشف حقيقة خبر زواجها في إيطاليا

LBCI
فنّ
03:34

صورة رانيا يوسف تتصدّر غلاف فيلم فاضح... والنقابة تتحرّك

LBCI
آخر الأخبار
16:41

الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في مناطق عدة منها المتن وكسروان وجزين ومرجعيون وراشيا والبقاع الأوسط

LBCI
فنّ
07:49

معجبة تطلب الزواج من كاظم الساهر... والمفاجأة كانت برد الأخير! (فيديو)

LBCI
فنّ
15:55

بشكل رسمي... نجوى كرم تؤكد خبر زواجها! (فيديو)

LBCI
خبر كاذب
05:42

ما حقيقة تسريب مسابقة الكيمياء قبل انطلاق الامتحانات الرسمية؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More