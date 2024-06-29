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عروس تتخذ قرارا غريبا يتعلّق بالرجال... وهذه تداعياته!
منوعات
2024-06-29 | 13:50
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عروس تتخذ قرارا غريبا يتعلّق بالرجال... وهذه تداعياته!
عروس تتخذ قرارا غريبا يتعلّق بالرجال... وهذه تداعياته!
قامت عروس باتخاذ قرار غريب من نوعه فيما يتعلق بقائمة الضيوف المدعوين لحفل زفافها، حيث منعت حضور الرجال، بما في ذلك والدها وأقاربها.
وفي التفاصيل، لجأت صديقة العروس إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمشاركة مدى غضبها من هذا القرار، إذ قررت صديقتها ليزا وخطيبتها صوفي إقامة حفل زفاف "خالٍ من الرجال".
وقالت الشابة إنها صديقة ليزا وصوفي منذ سنوات عدة، ولكنها شعرت أن قرارهما كان غريبا جدا، وحاولت مراسلة شقيق ليزا لفهم الأسباب خلف منع حضور الرجال.
وسبّب هذا القرار نزاعًا عائليا بين العروس وعائلتها، وقررت صديقتها رفض الدعوة وعدم حضور حفل الزفاف بسبب التحيّز الجنسي "المستفز".
وفي هذا السياق، قامت ليزا بمواجهة صديقتها التي قررت عدم حضور الحفل وسألتها عن السبب وحاولت الأخيرة تأليف كذبة جيدة، ولكن بعد الضغط عليها لمعرفة السبب الأساسي اعترفت بالحقيقة.
ومع ذلك، وصفتها ليزا بأنها "صديقة سيئة" لأنها لم تدعم قرارها ورغبتها بأن يكون حفل زفافها "متمحورًا حول المرأة"، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
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