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أعراضه مشابهة للشيخوخة... اضطراب نادر يصيب ابنة الـ6 سنوات!
منوعات
2024-06-29 | 15:05
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أعراضه مشابهة للشيخوخة... اضطراب نادر يصيب ابنة الـ6 سنوات!
أعراضه مشابهة للشيخوخة... اضطراب نادر يصيب ابنة الـ6 سنوات!
تم تشخيص إصابة الطفلة كلوي غارسيا العام الفائت باضطراب وراثي نادر يهاجم الدماغ والجهاز العصبي، ويمنعها من المشي والتحدث والرؤية وتلبية احتياجاتها بنفسها.
وفي التفاصيل، يشبّه الأطباء عادة هذا المرض الخطير بالشيخوخة، والعلاج الوحيد يمكن أن يكلف أكثر من 4 ملايين دولار.
وفي هذا السياق، يؤدي هذا المرض إلى تراكم الدهون التي تسمى السلفاتيدات، وتهاجم هذه الدهون الطبقة الواقية حول الأعصاب، والتي تسمى غمد المايلين.
ومع مرور الوقت، يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز العصبي وعدم القدرة على القيام بالمهام الأساسية.
وقال والد غارسيا لموقع "
ديلي ميل
" البريطاني إن ملاحظة التغييرات بدأت بعد وقت قصير من عيد ميلاد الطفلة السادس العام الفائت، حيث واجهت فجأة مشكلة في الحركات الأساسية مثل المشي والقفز.
وبعد فترة وجيزة، أُصيبت كلوي بصداع مؤلم، ما دفع والدها إلى نقلها إلى المستشفى، ويحاول الأب العازب إيجاد حل لإنقاذ ابنته، ويسافر الآن إلى بلدان عدة لزيارة المستشفيات التي تقدّم هذا العلاج.
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