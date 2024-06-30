وفاة والدة الملك المغربي محمد السادس

أعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي المغربي في بيان أن والدة العاهل المغربي الملك محمد السادس الأميرة للا لطيفة، أرملة الملك الراحل الحسن الثاني، توفيت السبت.

وأورد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية "يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يوم السبت (...) حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وأضاف البيان المقتضب "إذ ننعي هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته".

لم يكن للأميرة الراحلة أي مسؤوليات رسمية، كما لم يعرف عنها أي ظهور في أنشطة عامة.

وذكرت وسائل إعلام أجنبية في وقت سابق أن الأميرة تزوجت، بعد رحيل الملك الحسن الثاني، مدير أمنه الخاص سابقا محمد المديوري، وعاشا بين المغرب وفرنسا. ولم يصدر أي تأكيد رسمي في هذا الشأن.

في وقت لاحق مساء السبت أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن تعازيه للملك محمد السادس، بالرغم من القطيعة الدبلوماسية بين الجارين منذ أن قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط العام 2021، استمرارا للنزاع الدائر بينهما منذ عقود حول قضية الصحراء الغربية.

وتوجه تبون إلى محمد السادس بالقول "تلقيت بأسى نبأ عودة روح والدتكم إلى خالقها وبارئها، وكان لهذا الخبر المحزن الذي ألّم بكم وبالأسرة الملكية، بالغ الأثر، فباسمي الخاص وباسم الشعب الجزائري، أتوجه لجلالتكم بأصدق التعازي"، وفق ما أوردت الرئاسة الجزائرية على فيسبوك.

وكالة فرانس برس