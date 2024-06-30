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هجوم مروع على حفل زفاف في هذا البلد... وفاة وإصابات وهذا ما حصل

منوعات
2024-06-30 | 10:59
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هجوم مروع على حفل زفاف في هذا البلد... وفاة وإصابات وهذا ما حصل
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هجوم مروع على حفل زفاف في هذا البلد... وفاة وإصابات وهذا ما حصل

قامت عصابة ملثمة بشن هجوم مروع على حفل زفاف في فرنسا باستخدام بندقية كلاشينكوف وبندقية ثانية من نوع آخر، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين.

وذكرت المصادر الأجنبية أن الهجوم الذي وقع في مدينة ثيونفيل بشمال شرق البلاد يتعلق بتصفية حسابات بين مهربي المخدرات.

وفي التفاصيل، حدث إطلاق النار في قاعة الاستقبال بقصر Eden طوال الليل من السبت إلى الأحد، بحضور حوالي مئة شخص يُعتقد أنهم من أفراد الجالية التركية المحلية.

وأسفر الهجوم، الذي وقع حوالي الساعة الواحدة صباحًا، عن مقتل رجل في الثلاثينيات من عمره وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح خطيرة، حيث يُقال إن اثنين منهم في حالة حرجة.

كما تعرضت امرأة حامل لإصابات طفيفة وتعرضت لصدمة، بينما أصيب رجل آخر بشظايا الزجاج. وتتراوح أعمار الضحايا بين 25 و50 عامًا.

وكان منفذو الهجوم، وهم ثلاثة رجال يرتدون أغطية للوجه وسترات سوداء، قد فروا من مكان الحادث قبل وصول الشرطة، ولا يزالون هاربين حتى الآن ولم يتم التعرف عليهم بعد.

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