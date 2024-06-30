عريس يقوم بمبادرة دعماً لغزة... قرر أن يقيم زفافه في القطاع وهذه النتيجة (صور)

قرر عريس أردني إقامة مأدبة غداء زفافه في قطاع غزة تعبيرًا عن دعمه لصمود أهل القطاع، في حين ستُقام مراسم الزفاف الرئيسية في الأردن.

ونظم الدكتور الأردني عبد الحي إبراهيم الوريكات وليمة الغداء بمناسبة زفاف نجله أنور في قطاع غزة، بينما ستُقام مراسم الفرح في الأردن يوم السبت المقبل.

في خطوة فريدة من نوعها، أقيمت مأدبة الغداء في غزة، القطاع الذي يعاني من ويلات الحرب والمجاعة، كنوع من التضامن الاجتماعي بين الشعبين وتعزيزًا لأواصر المحبة والإنسانية. وقد تم توثيق هذه المناسبة بمقطع فيديو.

وفي ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة، يسعى الناس للبحث عن فسحة أمل تساعدهم على الاستراحة من أعباء الصراع الدموي الذي أودى بحياة العديد من المواطنين.