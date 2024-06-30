هل تختلف معايير المواعدة بين بلدٍ وآخر؟ أسترالية تكشف 3 عناصر أساسية قبل الموعد الغرامي (فيديو)

لجأت أليشا بهجواني، الأسترالية البالغة من العمر 32 عامًا وهي مستشارة إعلامية، إلى منصة تيك توك لطرح السؤال على النساء الأستراليات الأخريات عن الحد الأدنى من معايير المواعدة.

وأوضحت أليشا قائلةً: "أحتاج إلى معرفة ما تعتبره الفتيات في أستراليا كحد أدنى مقبول عند المواعدة." واعتقدت أليشا أن الشفافية في معايير الرومانسية أمر ضروري، وشاركت الأشياء الأربعة التي تتطلبها في شريكها المحتمل.

أولًا، يجب على الشخص أن يطلب موعدًا بشكل واضح، وليس مجرد التسكع. وقالت: "إذا استخدم كلمات مثل 'التسكع'، فسأفقد الاهتمام فورًا."

ثانيًا، يجب على الشخص اختيار المكان أو تقديم بعض الاقتراحات إذا كان غير قادر على اتخاذ قرار. وأضافت: "إذا لم تتمكن من اختيار مكان، فعليك أن تعود إلي ببعض الاقتراحات لنناقشها."

ثالثًا، تحتاج أليشا إلى تأكيد الموعد في اليوم المحدد، ويفضل أن يكون ذلك قبل الساعة الثانية ظهرًا. كما تفضل أن يكون الشخص في انتظارها خارج المكان عند وصولها.

وأخيرًا، شددت أليشا على أن معاييرها ليست متعلقة بالزهور أو الإيماءات الرومانسية، بل بالتواصل الواضح والصريح.

وتلقى قسم التعليقات على تيك توك تلقى مجموعة واسعة من الردود، وأظهر أن العديد من النساء يشتركن في الحد الأدنى من المتطلبات، وكان الموضوع المهيمن هو أن الرجال الأستراليين لا يبذلون جهدًا كافيًا عندما يتعلق الأمر بالمواعدة.