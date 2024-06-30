مستشفى بريطانية تُعامل مريضة سرطان بطريقة مروعة... هذا ما حصل بسبب نقص الأسرّة (صورة)

تُظهر صورة صادمة امرأة مريضة بمرض عضال مضطرة للنوم على أرض مستشفى في بريطانيا بسبب نقص الأسرة.

ووفق موقع "نيويورك بوست"، نُقلت مادلين بوتشر، البالغة من العمر 62 عامًا، إلى المستشفى حوالي الساعة الثالثة صباحًا يوم الأحد مع زوجها جون، البالغ من العمر 61 عامًا، وتم إخبارها بأنها ربما تعاني من إنتان الدم (أو تعفن الدم).

ورغم التشخيص، أُبلغت مادلين، التي تم تشخيص إصابتها بسرطان المبيض في عام 2022، بأنها ستضطر للانتظار في غرفة الطوارئ لمدة تصل إلى 36 ساعة. وأوضحت مادلين أن الجلوس لفترة طويلة كان غير مريح بسبب الفتق الناتج عن عملية استئصال الرحم وموضع الورم. ورغم سؤالها عما إذا كان هناك سرير أو عربة أو حتى كرسي قابل للاستلقاء يمكنها استخدامه، قيل لها إنه لا يوجد شيء متاح.

وخضعت مادلين لاختبارات الدم بعد حوالي 30 دقيقة من وصولها، ورأت طبيبًا بعد حوالي ثلاث ساعات ونصف، والذي أكد على احتمالية تسمم الدم.

ويقول جون إن الممرضات تحركن بمجرد أن رأين زوجته على الأرض، وتمكنوا من إحضار عربة لها في غضون نصف ساعة. ومع ذلك، لم يتم قبولها في الجناح إلا مساء الأربعاء.