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في مشهد مرعب... اختبار صاروخ في الصين يؤدي الى إطلاق كارثي غير مخطط له وينتهي بانفجار ضخم! (فيديو)
منوعات
2024-07-01 | 06:10
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في مشهد مرعب... اختبار صاروخ في الصين يؤدي الى إطلاق كارثي غير مخطط له وينتهي بانفجار ضخم! (فيديو)
في لحظة مرعبة التقطتها الكاميرات، ارتفعت سفينة الصواريخ الصينية التي تم إطلاقها عن طريق الخطأ في السماء قبل أن تنفجر في كرة نارية ضخمة بعد إطلاقها الكارثي غير المخطط له، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وشوهد الصاروخ Tianlong-3، الذي صنعته شركة رحلات الفضاء Space Pioneer، وهو ينطلق عن طريق الخطأ من مدينة Gongyi بوسط الصين يوم الأحد خلال اختبار تجريبي.
وقالت الشركة إن الرحلة حدثت "بسبب فشل هيكلي في الاتصال بين جسم الصاروخ ومنصة الاختبار"، مما أدى إلى مغادرة صاروخ المرحلة الأولى منصة الإطلاق.
وتُظهر اللقطات المصورة بالهواتف الصاروخ، المصمم ليكون قابلاً لإعادة الاستخدام جزئيًا، وهو يشق طريقه ببطء في الهواء، قبل أن تتعطل محركاته.
ومع تعطل المحركات، يمكن رؤية المركبة وهي تميل بشدة. كما يمكن بعد ذلك رؤية الجسم بأكمله يتصاعد منه دخان أسود وهو يسقط على جانبه على الأرض.
ومع ارتطامه بالأرض خارج المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 790 ألف نسمة، يمكن سماع دوي انفجار قوي جدا حيث تلتهم كرة نارية المنطقة المحيطة بموقع الاصطدام.
وقال متحدث باسم الشركة لشبكة CNN: "بعد الإقلاع، تم إيقاف تشغيل الكمبيوتر الموجود على متن الطائرة تلقائيًا، وسقط الصاروخ في الجبال العميقة على بعد 0.9 ميل جنوب غرب منصة الاختبار... سقط جسم الصاروخ في الجبل وتفكك."
وأضاف أنه لم يصب أحد في الحادث، حيث تم إخلاء المنطقة قبل وقت طويل من الاختبار.
ومن المقرر أن تتم الرحلة الأولى للمركبة Tianlong-3 خلال ثلاثة أشهر فقط، ومن المفترض أن تكون بمثابة وسيلة منخفضة التكلفة لتوصيل الحمولات إلى الفضاء.
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