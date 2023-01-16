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طرق التخلص من مسام البشرة الواسعة...
موضة وجمال
2023-01-16 | 11:38
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طرق التخلص من مسام البشرة الواسعة...
مسام البشرة هي فتحات صغيرة على الجلد يمر من خلالها العرق ودهون الجلد الطبيعية لكي تصل إلى سطح الجلد. وتُعد مشكلة المسام الواسعة أحد أبرز مشاكل البشرة، بخاصة عند أصحاب البشرة الدهنية.
لا يمكنكم تغيير نوع الجلد أو شكله، ولكن اتباع روتين استباقي للعناية بالبشرة يساهم في تقليل ظهور المسام المفتوحة.
إليكم في ما يلي طرق التخلص من مسام البشرة الواسعة، وفقًا لأطباء الجلد:
- استخدام المنتجات التي لا تسبب انسداد المسام: منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على الزيوت والكوميدوغينيك يمكنها أن تجعل المسام تبدو أكثر وضوحًا. لذلك، ل بدّ من استخدام المنتجات الخالية من هذه المواد للتخلص من مسام البشرة الواسعة.
- تنظيف الوجه مرتين في اليوم: المسام المسدودة أو البشرة الدهنية يمكن أن يجعلا المسام تبدو أكبر. لذا، عليكم تنظيف الوجه بلطف مرتين في اليوم باستخدام الماء الدافئ لمنع انسداد المسام وتقليل الدهون.
- معالجة حب الشباب: كثير من الناس الذين يعانون من حب الشباب يحتاجون إلى استخدام منظف بحمض الساليسيليك الذي يساعد في فتح المسام المسدودة والسيطرة على حب الشباب.
- حماية الوجه بواقي الشمس كل يوم: التعرض لأشعة الشمس بدون تطبيق واقي الشمس يضر بالبشرة ويجعل المسام أكثر وضوحاً. لذا، طبقوا واقي الشمس كل يوم، حتى في الأيام الممطرة لحماية بشرتكم.
- علاج الجلد المترهل: مع تقدمنا في العمر، تفقد البشرة تماسكها وتبدأ في الترهل مما يجعل المسام تبدو أكبر وأوسع. لذلك، عليكم استشارة طبيب الأمراض الجلدية ليساعدكم في شد جلد الوجه المترهل.
مصدر
آخر الأخبار
موضة وجمال
مسام واسعة
مسام
بشرة
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