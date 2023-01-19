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ارتفاع مبيعات دار "بُربُري" رغم الاضطرابات في سوق الصين
موضة وجمال
2023-01-19 | 07:24
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ارتفاع مبيعات دار "بُربُري" رغم الاضطرابات في سوق الصين
ارتفاع مبيعات دار "بُربُري" رغم الاضطرابات في سوق الصين
أعلنت دار الأزياء البريطانية الفاخرة "بُربُري"، المشهورة بحقائب اليد والمعاطف، الأربعاء عن ارتفاع مبيعاتها رغم الركود الناجم عن تفشي كوفيد في الصين والمناخ الاقتصادي الصعب على مستوى العالم.
وقالت "بُربُري" في بيان إن الإيرادات ارتفعت خمسة بالمئة إلى 756 مليون جنيه استرليني (925 مليون دولار) في الربع الثالث ضمن سنة الشركة المالية، أي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022، مقارنة بالعام السابق.
وأدت هذه الأخبار إلى ارتفاع سعر سهم الشركة بنسبة 2,1 في المئة إلى 22,90 جنيه إسترليني في منتصف النهار تقريباً على مؤشر FTSE 100 ("فوتسي 100") الأبرز في لندن، بعدما كانت ثابتة بشكل عام.
وتراجعت مبيعات "بُربُري" داخل المتاجر في الصين بنسبة 23 في المئة بسبب قيود كوفيد التي خفت منذ ذلك الحين.
وبعيداً من تأثير الصين، ارتفعت مبيعات المتاجر الجماعية بنسبة 11 في المئة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة جوناثان أكيرويد "بشكل عام، نحن سعداء بأدائنا في الربع الثالث حيث عوض النمو الثنائي الأرقام في الإيرادات خارج البر الرئيسي للصين تأثير الاضطراب المرتبط بكوفيد-19 هناك".
وأضاف "واصلت أوروبا على وجه الخصوص الأداء الجيد، مدفوعة بالتداول القوي خلال فترة الأعياد، وحققت السلع الجلدية ربعاً آخر من النمو الثنائي الرقم عالمياً".
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بربري
الصين
ارتفاع مبيعات
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