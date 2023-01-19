المصممة البريطانية غرايس ويلز تفتتح أسبوع الموضة الرجالية في باريس

افتتحت المصممة البريطانية غرايس ويلز الثلاثاء أسبوع الموضة الرجالية في باريس بأول عرض أزياء حضوري لها في فندق "إيفرو" في ساحة فاندوم الشهيرة.

وحظيت المصممة ويلز، 31 عاما، المولودة لأم بريطانية وأب جامايكي والحائزة جائزة "بريتيش فاشن أووردز" عام 2022، بشهرة كبيرة من خلال تصاميمها التي تضيف لمسة إفريقية-أطلسية إلى الفخامة الأوروبية، بالإضافة إلى الراحة التي توفّرها ملابسها.

وغرايس هي من الأسماء المحتملة لخلافة فيرجيل أبلوه، مدير الابتكار في دار "لوي فويتون" الذي توفي في تشرين الثاني 2021.

وتضمّن عرضها بزات رسمية مصنوعة من الحرير ومعاطف من قماش التويد، وسراويل مخملية قصيرة.

واستوحت المصممة مجموعتها من فنانين سود كالكاتب جيمس بادوين والمغنية جوزفين بايكر اللذين أقاما في باريس خلال القرن العشرين.

وغرايس ويلز هي إحدى المصممات القليلات اللواتي يصمّمن ملابس رجالية مع إضفاء طابع جمالي جديد إليها، فيما يشهد قطاع الموضة الرجالية ازدهاراً تجارياً ويوفر إمكانات ابتكارية كبيرة للمصممين.