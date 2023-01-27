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في أسبوع الموضة بباريس... "فيكتور أند رولف" تقلب الموضة رأسا على عقب "حرفيا"! (فيديو)

موضة وجمال
2023-01-27 | 10:04
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في أسبوع الموضة بباريس... &quot;فيكتور أند رولف&quot; تقلب الموضة رأسا على عقب &quot;حرفيا&quot;! (فيديو)
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في أسبوع الموضة بباريس... "فيكتور أند رولف" تقلب الموضة رأسا على عقب "حرفيا"! (فيديو)

أثار دار أزياء "فيكتور أند رولف" جدلاً واسعاً في أسبوع الموضة لربيع وصيف 2023 بباريس.

أثار دار أزياء "فيكتور أند رولف" أو Viktor & Rolf جدلاً واسعاً في عالم الموضة، وذلك خلال عرض الأزياء "غريب الأطوار" الّذي أقيم الأربعاء ضمن أسبوع الموضة لربيع وصيف 2023 في باريس.

وقلبت علامة الأزياء الهولندية الفاخرة "فيكتور أند رولف" الموضة رأساً على عقب في أحدث مجموعاتها، حرفيا، حيث سارت عارضات الأزياء على المدرج بفساتين أميرة من التول وفساتين متعددة الطبقات مقلوبة بجميع الاتجاهات.

كما ارتدت بعض العارضات الفساتين بشكل أفقي أو مائل، ما كشف عن ملابسهن الداخلية ذات الألوان المحايدة، فيما سارت عارضات بفستان مقلوب بالكامل أظهر الساقين خارجتين من خط عنق الفستان.

ويُذكر أن علامة الأزياء الشهيرة "فيكتور أند رولف"، التي يرأسها فيكتور هورستينغ ورولف سنورين، تشتهر بتقديم عروض مرحة ومبتكرة تتميز بعنصر المبالغة.


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علامة الأزياء الهولندية.

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