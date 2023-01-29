تعيين الإيطالي ساباتو دي سارنو مديراً إبداعياً في دار غوتشي

عُيّن الإيطالي ساباتو دي سارنو مديراً إبداعياً في دار "غوتشي"، بحسب ما أعلنت المجموعة الأم «كيرينغ» السبت، وفقاً لوكالة "الصحافة الفرنسية".وسيقدم دي سارنو، الذي أشرف على مجموعات الرجال والنساء في دار "فالنتينو"، مجموعته الأولى على منصات عروض الأزياء لـ«غوتشي» في أسبوع الموضة النسائية بميلانو في سبتمبر (أيلول).وسيقود دي سارنو استوديو التصميم التابع لـ"غوتشي"، وسيكون عمله تحت إشراف المدير التنفيذي لدار الأزياء ماركو بيتساري.وأوضح بيتساري أن دور دي سارنو سيقوم على "تحديد الرؤية الإبداعية للدار والتعبير عنها عبر مجموعات المنتجات النسائية والرجالية والجلدية والإكسسوارات".وقال دي سارنو: "أنا فخور بالانضمام إلى دار تتمتع بتاريخ وتراث غير عاديين، تمكنت على مر السنين من اعتناق القيم التي أومن بها والاعتزاز بها".