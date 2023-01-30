للحفاظ على صحّة الشعر ولمعانه... هذه 5 أقنعة منزلية فعّالة!

أقنعة منزلية للحفاظ على لمعان وصحة الشعر خلال الشتاء

يتطلب الشعر وفروة الرأس ترطيبًا عميقًا وتغذية خلال فصل الشتاء للحماية من تساقطه وتقصف الأطراف والجفاف. ويمكن للأقنعة المنزلية أن تعمل على استعادة الرطوبة وتغذية الشعر.



إليكن أيتها السيدات، أبرز 5 أقنعة منزلية فعالة للحفاظ على شعر لامع وصحي هذا الشتاء.



- صفار البيض والعسل وزيت الزيتون: استخدمن هذا المزيج لتدليك الشعر وفروة الرأس لمدة 5 دقائق. بعدها، اتركنه لمدة ساعة تقريبًا واغسلن الشعر باستخدام الشامبو. كرّرن هذه الخطوات 3 مرات في الأسبوع.



- اللبن والليمون: أضفن هذا الخليط على الشعر وفروة الرأس واتركنه لمدة 30 دقيقة ثم اغسلن باستخدام الشامبو.



- اللبن والموز: طبّقن هذا المزيج على الشعر وفروة الرأس واتركنه لمدة 45 دقيقة. ثم اغسلنه بالشامبو العادي والماء الفاتر.



- زيت جوز الهند وخل التفاح والعسل: استخدمن هذا الخليط لمدة 30 دقيقة على الشعر وفروة الرأس.



- الحليب والعسل: طبّقن المزيج على الشعر ودلّكن به فروة الرأس. اتركنه لمدة 30 دقيقة، ثم اغسلن بالشامبو. يمكنكن القيام بهذه الخطوة مرتين في الأسبوع.