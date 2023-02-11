مواهب شابة وعلامات تجارية ناشئة تطغى على أسبوع الموضة في نيويورك (فيديو)

طغى على أسبوع الموضة في نيويورك الذي افتتح الجمعة عدد من المصممين الشباب ودور الأزياء الناشئة، في حين غابت الأسماء الكبيرة هذه السنة عن الحدث المميز.

وانطلقت أنشطة أسبوع خريف وشتاء 2023 بعرض لدار "رودارت"، إحدى العلامات التجارية الشهيرة النادرة المشاركة في الحدث النيويوركي.

ويُذكر أن المصمم توم براون، الرئيس الجديد لاتحاد الأزياء الأميركي، يشارك خلفاً لتوم فورد. ومن أبرز المشاركين أيضاً دور "بروينزا سكولر" و"ألتوزارا" و"كوتش" و"سيرجيو هادسون" و"كارولينا هيريرا" و"غابرييلا هيرست" و"مايكل كورس".

ومن جهة أخرى، فقد تغيّب آخرون عن البرنامج الذي يُختتم في 15 شباط، من أبرزهم "توم فورد" و"تومي هيلفيغر" و"رالف لورن"، أو "مارك جايكوبس" الذي أقام عرضاً لتشكيلته في نيويورك ولكن الأسبوع الماضي.

ويحفل موسم الملابس الجاهزة لخريف وشتاء 2023 بعدد كبير من المواهب الشابة والعلامات التجارية الجديدة، من بينهم نحو 20 لا تتجاوز أعمارهم 30 عاماً.