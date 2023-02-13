سام سميث يثير الجدل في حفل جوائز "بريت" بزيّه الغريب... لماذ اختاره؟ (صور)

أثار النجم العالمي سام سميث جدلاً واسعاً بعدما حضر عرض جوائز "بريت" لعام 2023 في لندن مرتدياً زياً غريباً.

وصل النجم العالمي سام سميث إلى عرض جوائز "بريت" لعام 2023 في لندن السبت، مرتدياً زياً غريباً صُمم له بشكلٍ خاص، حاملاً من خلاله رسالة عميقة إلى جمهوره.

وتتكوّن البدلة الغريبة القابلة للنفخ من "اللاتكس" أو المطاط باللون الأسود، وتتميز بأرجل وأكتاف كبيرة على شكل بالون، وأحذية بنعل سميك، وقفازات سوداء.

وانقسمت الآراء بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قارن بعض مستخدمي تويتر المغني البريطاني بـ"الدجاجة المطبوخة"، وتساءل آخرون عما إذا كان قد استمد الإلهام من "لوك" مماثل كان يرتديه الراحل ديفيد بوي في عام 1973.

ووفقاً للمصمم Harikrishnan Keezhathil Surendran Pillai الّذي صمّم الزي الغريب، فإن قرار سميث بارتداء الزي القابل للنفخ جاء في الوقت الذي يتعامل فيه المغني مع الإساءة اللفظية عبر الإنترنت حول جسده مؤخرًا.

وأوضح Pillai في إحدى المقابلات أن سام سميث كان يتلقى الكثير من التعليقات مؤخرًا حول "صورة جسده" وأنه بارتدائه هذا الزي فإنه يحتفل "بشكله الطبيعي وجمال الطبيعة".