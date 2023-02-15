فاريل ويليامز... المدير الإبداعي الجديد لمجموعات لويس فيتون الرجالية

تعيين فاريل ويليامز بمنصب المدير الإبداعي الجديد لمجموعات لويس فيتون الرجالية



عيّن الموسيقي ورائد الأعمال الأميركي فاريل ويليامز بمنصب المدير الإبداعي لملابس لويس فيتون الرجالية. وشغل هذا الدور سابقًا فيرجيل أبلوه الذي توفي في تشرين الثاني 2021.



وتعتبر هذه المرة الثانية فقط التي يشغل فيها مصمم أميركي منصبًا رئيسيًا في الدار الفرنسية الفاخرة. فقد صنع أبلوه التاريخ عندما تم تعيينه في هذا المنصب في آذار 2018.



ويعتبر تعيين فاريل ويليامز بمثابة انعكاس للتقاطع المستمر بين قطاعي الفخامة وملابس الشارع وإشارةً إلى الاتجاه الذي تريد لويس فيتون الرجالية أن تأخذ به العلامة التجارية.



وسيتم الكشف عن مجموعة ويليامز الأولى في حزيران 2024 خلال أسبوع الموضة للرجال في باريس.