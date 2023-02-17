بيع ممتلكات أيقونة الموضة الراحل أندريه ليون تالي في المزاد... بهذا المبلغ!

بيع ممتلكات أيقونة الموضة الراحل أندريه ليون تالي في المزاد

بيعت مئات العناصر من ملكية أيقونة الموضة الراحل أندريه ليون تالي، بما في ذلك اللوحات والصور الشخصية وبعض العباءات من توقيعه، في مزاد بمبلغ إجمالي قدره 3.55 مليون دولار.



وبيعت مجموعة من ممتلكات المخضرم في دار كريستيز في نيويورك يوم الأربعاء، وحقّقت نحو 1.4 مليون دولار، قبل أن يتم بيع 350 قطعة أخرى عبر الإنترنت من قبل دار المزادات.



وتوفي تالي، الذي كان المدير الإبداعي لمجلة Vogue العام الماضي عن عمر يناهز 73 عامًا. وكان يمتلك مجموعة أزياء واسعة، وأكثر من 12 رسمًا تخطيطيًا وصورًا للراحل كارل لاغرفد، بالإضافة إلى لوحة مائية موقعة رسمها جياني فيرساتشي ذات مرة من تالي. وتم بيع العنصر الأخير مقابل 37500 دولار.



وقالت دار المزاد إن عائدات البيع ستذهب إلى كنيستين "كانتا قريبتين من قلب السيد تالي"، الكنيسة المعمدانية الحبشية في نيويورك وكنيسة جبل سيناء المعمدانية التبشيرية في دورهام بولاية نورث كارولينا.