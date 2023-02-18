لندن تهدي أسبوع الموضة للمصممة الراحلة فيفيان ويستوود

لندن تهدي أسبوع الموضة للمصممة الراحلة فيفيان ويستوود



انطلق أسبوع الموضة في لندن يوم الجمعة، ةخصص المنظمون الحدث الذي يستمر 5 أيام للمصممة الراحلة فيفيان ويستوود، التي توفيت في كانون الأول.



وكانت ويستوود، التي توفيت عن 81 عامًا، أحد أكبر الأسماء في عالم الأزياء البريطانية والمعروفة بتصاميمها المتمردة.



وبدوره، قال ديفيد بيمسيل، رئيس مجلس الأزياء البريطاني (BFC) لصحيفة إيفنينغ ستاندرد: "من المناسب أن نخصص لها الأسبوع بأكمله. يجب أن نحتفل بمساهمتها لأنها كانت استثنائية وفريدة من نوعها".



واجتمع المشاهير وعشاق الموضة يوم الخميس في كاتدرائية ساوثوارك بلندن لإحياء ذكرى ويستوود.



وقال المصمم بول كوستيلو لرويترز في عرضه الصباحي يوم الجمعة: "لقد وضعت مثل هذا المستوى العالي وكانت ممتعة في العمل معها"، مضيفًا: "لندن فارغة لأنها ذهبت".