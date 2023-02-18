أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لندن تهدي أسبوع الموضة للمصممة الراحلة فيفيان ويستوود

موضة وجمال
2023-02-18 | 06:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لندن تهدي أسبوع الموضة للمصممة الراحلة فيفيان ويستوود
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
لندن تهدي أسبوع الموضة للمصممة الراحلة فيفيان ويستوود

لندن تهدي أسبوع الموضة للمصممة الراحلة فيفيان ويستوود

انطلق أسبوع الموضة في لندن يوم الجمعة، ةخصص المنظمون الحدث الذي يستمر 5 أيام للمصممة الراحلة فيفيان ويستوود، التي توفيت في كانون الأول.

وكانت ويستوود، التي توفيت عن 81 عامًا، أحد أكبر الأسماء في عالم الأزياء البريطانية والمعروفة بتصاميمها المتمردة.

وبدوره، قال ديفيد بيمسيل، رئيس مجلس الأزياء البريطاني (BFC) لصحيفة إيفنينغ ستاندرد: "من المناسب أن نخصص لها الأسبوع بأكمله. يجب أن نحتفل بمساهمتها لأنها كانت استثنائية وفريدة من نوعها".

واجتمع المشاهير وعشاق الموضة يوم الخميس في كاتدرائية ساوثوارك بلندن لإحياء ذكرى ويستوود.

وقال المصمم بول كوستيلو لرويترز في عرضه الصباحي يوم الجمعة: "لقد وضعت مثل هذا المستوى العالي وكانت ممتعة في العمل معها"، مضيفًا: "لندن فارغة لأنها ذهبت".
 

آخر الأخبار

موضة وجمال

لندن

أسبوع الموضة

المصممة

فيفيان ويستوود

بيع ممتلكات أيقونة الموضة الراحل أندريه ليون تالي في المزاد... بهذا المبلغ!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2023-01-19

المصممة البريطانية غرايس ويلز تفتتح أسبوع الموضة الرجالية في باريس

LBCI
أخبار دولية
2023-02-15

هيومن رايتس ووتش تتهم لندن وواشنطن بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في جزر تشاغوس

LBCI
موضة وجمال
2023-02-11

مواهب شابة وعلامات تجارية ناشئة تطغى على أسبوع الموضة في نيويورك (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2023-01-27

في أسبوع الموضة بباريس... "فيكتور أند رولف" تقلب الموضة رأسا على عقب "حرفيا"! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
07:51

بيع ممتلكات أيقونة الموضة الراحل أندريه ليون تالي في المزاد... بهذا المبلغ!

LBCI
موضة وجمال
2023-02-15

فاريل ويليامز... المدير الإبداعي الجديد لمجموعات لويس فيتون الرجالية

LBCI
موضة وجمال
2023-02-13

سام سميث يثير الجدل في حفل جوائز "بريت" بزيّه الغريب... لماذ اختاره؟ (صور)

LBCI
موضة وجمال
2023-02-11

مواهب شابة وعلامات تجارية ناشئة تطغى على أسبوع الموضة في نيويورك (فيديو)

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
2023-02-16

نصرالله: الفساد والخلل والأخطاء في الإدارة والتقصير في تحمل المسؤوليات يتم استغلالها من قبل الإدارة الاميركية

LBCI
أخبار دولية
13:47

أوركسترا عربية - أميركية تقيم حفلةً موسيقيةً في جون إف كينيدي للفنون المسرحية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 17-2-2023

LBCI
فنّ
2023-02-13

إليسا ترقص بعفوية مع ريما نجيم على المسرح في حفل عيد الحب (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

إحدى أقدم القلعات في العالم هزّها زلزال الاناضول وجزء من تاريخ سوريا العريق تأثر أيضا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الحرب الروسية على أوكرانيا تتصدر أجندات مؤتمر ميونيخ للأمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

قصة حبّ بين الفنانة العالمية هيلين سيغارا وأطفال لبنان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

منتخب لبنان يتحضر للنافذة الاخيرة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة

LBCI
أخبار دولية
13:47

أوركسترا عربية - أميركية تقيم حفلةً موسيقيةً في جون إف كينيدي للفنون المسرحية

LBCI
أخبار لبنان
13:34

تشققات في جسر علمات الأثري نتيجة الهزة... ماذا عن عملية الترميم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

توتال أنجزت المسح البيئي وتستعد للحفر في البلوك رقم ٩

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الدولار في أخطر وأكبر وأسرع ارتفاع له منذ بدء الأزمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

فرنجية: الرئيس المنتخب بـ٦٥ نائباً بحضور ثلثي أعضاء البرلمان شرعيٌ وميثاقي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
09:04

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
11:55

قاموا باحتجاز فتيات في أحد الفنادق وأجبرنهنّ على ممارسة الدعارة... وهذا ما حصل

LBCI
فنّ
08:12

سقوط سارة أبي كنعان أثناء التصوير... وفيديو يوثّق الحادثة

LBCI
آخر الأخبار
09:18

لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية: تسجيل 3 هزات منذ صباح أمس وحتى صباح اليوم

LBCI
صحف اليوم
01:05

النازحون السوريون... عدد المُسجّلين للعودة "صادم"! (نداء الوطن)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الدولار في أخطر وأكبر وأسرع ارتفاع له منذ بدء الأزمة

LBCI
أخبار لبنان
14:38

تشييع شهيدي المؤسسة العسكرية خلال المداهمات في حورتعلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

سلامة في اجتماع السراي: طالما المصارف مقفلة لا يمكن لجمُ الانهيار الكبير لليرة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة