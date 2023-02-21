دانيال لي من بربري يظهر لأول مرة في أسبوع الموضة بلندن

ظهر المصمم دانييل لي لأول مرة في منصب كبير المسؤولين المبدعين في بربري ليلة الاثنين في أسبوع الموضة بلندن.



وظهرت السمات المميزة الكلاسيكية الأخرى للعلامة التجارية البريطانية في وقت مبكر، على شكل زجاجات ماء ساخن تقاوم الطقس وبطانيات سميكة على كل مقعد.

وشهد الحدث المرتقب، الذي حضره كبار الشخصيات بما في ذلك نعومي كامبل وبيانكا جاغر وسكيبتا وآنا وينتور، عودة المصمم دانييل لي من برادفورد، بعدما شغل سابقًا الدور الإبداعي الأول في العلامة الإيطالية بوتيغا فينيتا.ومن الواضح أنه بهذه الروح أنشأ لي مجموعته الأولى للعلامة التجارية بربري. وشكل الأصفر الخردلي الإنجليزي ، والأرجواني الداكن والأحمر، وحقن اللون الأزرق الملكي، لوحة الألوان الأساسية لمجموعة تضمنت جاكيتات منفوخة وقميصًا مطويًا مستوحى من الترتان على البنطلون.