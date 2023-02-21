الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
10
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أسماء من الماضي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
10
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دانيال لي من بربري يظهر لأول مرة في أسبوع الموضة بلندن
موضة وجمال
2023-02-21 | 09:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
دانيال لي من بربري يظهر لأول مرة في أسبوع الموضة بلندن
دانيال لي من بربري يظهر لأول مرة في أسبوع الموضة بلندن
ظهر المصمم دانييل لي لأول مرة في منصب كبير المسؤولين المبدعين في بربري ليلة الاثنين في أسبوع الموضة بلندن.
وظهرت السمات المميزة الكلاسيكية الأخرى للعلامة التجارية البريطانية في وقت مبكر، على شكل زجاجات ماء ساخن تقاوم الطقس وبطانيات سميكة على كل مقعد.
وشهد الحدث المرتقب، الذي حضره كبار الشخصيات بما في ذلك نعومي كامبل وبيانكا جاغر وسكيبتا وآنا وينتور، عودة المصمم دانييل لي من برادفورد، بعدما شغل سابقًا الدور الإبداعي الأول في العلامة الإيطالية بوتيغا فينيتا.
ومن الواضح أنه بهذه الروح أنشأ لي مجموعته الأولى للعلامة التجارية بربري. وشكل الأصفر الخردلي الإنجليزي ، والأرجواني الداكن والأحمر، وحقن اللون الأزرق الملكي، لوحة الألوان الأساسية لمجموعة تضمنت جاكيتات منفوخة وقميصًا مطويًا مستوحى من الترتان على البنطلون.
مصدر
آخر الأخبار
موضة وجمال
دانيال لي
بربري
الموضة
لندن
لندن تهدي أسبوع الموضة للمصممة الراحلة فيفيان ويستوود
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2023-02-18
لندن تهدي أسبوع الموضة للمصممة الراحلة فيفيان ويستوود
موضة وجمال
2023-02-18
لندن تهدي أسبوع الموضة للمصممة الراحلة فيفيان ويستوود
0
أخبار دولية
2023-02-20
لندن تستدعي القائم بالأعمال الإيراني
أخبار دولية
2023-02-20
لندن تستدعي القائم بالأعمال الإيراني
0
موضة وجمال
2023-02-17
بيع ممتلكات أيقونة الموضة الراحل أندريه ليون تالي في المزاد... بهذا المبلغ!
موضة وجمال
2023-02-17
بيع ممتلكات أيقونة الموضة الراحل أندريه ليون تالي في المزاد... بهذا المبلغ!
0
أخبار دولية
2023-02-15
هيومن رايتس ووتش تتهم لندن وواشنطن بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في جزر تشاغوس
أخبار دولية
2023-02-15
هيومن رايتس ووتش تتهم لندن وواشنطن بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في جزر تشاغوس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2023-02-18
لندن تهدي أسبوع الموضة للمصممة الراحلة فيفيان ويستوود
موضة وجمال
2023-02-18
لندن تهدي أسبوع الموضة للمصممة الراحلة فيفيان ويستوود
0
موضة وجمال
2023-02-17
بيع ممتلكات أيقونة الموضة الراحل أندريه ليون تالي في المزاد... بهذا المبلغ!
موضة وجمال
2023-02-17
بيع ممتلكات أيقونة الموضة الراحل أندريه ليون تالي في المزاد... بهذا المبلغ!
0
موضة وجمال
2023-02-15
فاريل ويليامز... المدير الإبداعي الجديد لمجموعات لويس فيتون الرجالية
موضة وجمال
2023-02-15
فاريل ويليامز... المدير الإبداعي الجديد لمجموعات لويس فيتون الرجالية
0
موضة وجمال
2023-02-13
سام سميث يثير الجدل في حفل جوائز "بريت" بزيّه الغريب... لماذ اختاره؟ (صور)
موضة وجمال
2023-02-13
سام سميث يثير الجدل في حفل جوائز "بريت" بزيّه الغريب... لماذ اختاره؟ (صور)
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
11:02
حريق في أحد المعامل في الناعمة (فيديوهات)
امن وقضاء
11:02
حريق في أحد المعامل في الناعمة (فيديوهات)
0
خبر عاجل
12:59
ياسين للـLBCI: مواد قابلة للاشتعال موجودة في المعمل المشتعل في الناعمة وسنعزل المنطقة وإبعاد الناس عنها والخطر الاساسي من المواد الكيماوية في الطوابق السفلة
خبر عاجل
12:59
ياسين للـLBCI: مواد قابلة للاشتعال موجودة في المعمل المشتعل في الناعمة وسنعزل المنطقة وإبعاد الناس عنها والخطر الاساسي من المواد الكيماوية في الطوابق السفلة
0
امن وقضاء
11:19
المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: هزة ارضية بقوة ٤ درجات في انطاكيا شعر بها سكان شمال لبنان
امن وقضاء
11:19
المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: هزة ارضية بقوة ٤ درجات في انطاكيا شعر بها سكان شمال لبنان
0
أخبار لبنان
15:51
ياسين لـ"عشرين 30": استياء أميركي من المسؤولين اللبنانيين والاتفاق مع صندوق النقد سيموت
أخبار لبنان
15:51
ياسين لـ"عشرين 30": استياء أميركي من المسؤولين اللبنانيين والاتفاق مع صندوق النقد سيموت
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
عائلات تنظر الى سقف منازلها وتنتظر المصير ... نداء أخير قبل سقوط أرواح
تقارير نشرة الاخبار
13:37
عائلات تنظر الى سقف منازلها وتنتظر المصير ... نداء أخير قبل سقوط أرواح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ياسين للـLBCI: مواد قابلة للاشتعال موجودة في المعمل المشتعل في الناعمة وسنعزل المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ياسين للـLBCI: مواد قابلة للاشتعال موجودة في المعمل المشتعل في الناعمة وسنعزل المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
أنطاكيا عانت عبر التاريخ من زلازل مدمرة.. فمتى كان آخرها؟ وما هي الكلفة البشرية التي تكبدتها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
أنطاكيا عانت عبر التاريخ من زلازل مدمرة.. فمتى كان آخرها؟ وما هي الكلفة البشرية التي تكبدتها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الزلزال الثاني في شباط... مكانه قوته وأضراره
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الزلزال الثاني في شباط... مكانه قوته وأضراره
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 21-02-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 21-02-2023
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
بعد زلزال أمس... ما هو وضع المباني في طرابلس؟
تقارير نشرة الاخبار
07:58
بعد زلزال أمس... ما هو وضع المباني في طرابلس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
بعد اخبار انحسار مياه البحر المتوسط... كيف هي الصورة من الشاطئ اللبناني؟
تقارير نشرة الاخبار
07:55
بعد اخبار انحسار مياه البحر المتوسط... كيف هي الصورة من الشاطئ اللبناني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
الزلزال الثاني في شباط في تركيا وسوريا وهزات في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
07:50
الزلزال الثاني في شباط في تركيا وسوريا وهزات في لبنان
0
أخبار دولية
16:37
هل من ضحايا في سوريا وتركيا اثر زلزال ثان؟
أخبار دولية
16:37
هل من ضحايا في سوريا وتركيا اثر زلزال ثان؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:40
إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة يوم غد بعد الهزة الأرضية التي حصلت اليوم
أخبار لبنان
14:40
إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة يوم غد بعد الهزة الأرضية التي حصلت اليوم
2
أخبار لبنان
14:18
بيان لمجلس البحوث العلمية بشأن الهزة الأرضية.. ماذا عن خطر تسونامي؟
أخبار لبنان
14:18
بيان لمجلس البحوث العلمية بشأن الهزة الأرضية.. ماذا عن خطر تسونامي؟
3
اقتصاد
08:07
وزارة الاقتصاد تحدّد سعر ربطة الخبز
اقتصاد
08:07
وزارة الاقتصاد تحدّد سعر ربطة الخبز
4
امن وقضاء
11:19
المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: هزة ارضية بقوة ٤ درجات في انطاكيا شعر بها سكان شمال لبنان
امن وقضاء
11:19
المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: هزة ارضية بقوة ٤ درجات في انطاكيا شعر بها سكان شمال لبنان
5
أخبار لبنان
03:16
إرتفاع بأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
03:16
إرتفاع بأسعار المحروقات...
6
أخبار لبنان
01:45
هزة ارضية قبالة شواطئ جنوب لبنان فجرا
أخبار لبنان
01:45
هزة ارضية قبالة شواطئ جنوب لبنان فجرا
7
صحف اليوم
00:08
فواتير كهرباء لبنان الجديدة "مليونية"... كيف تُحتسب؟ (الجمهورية)
صحف اليوم
00:08
فواتير كهرباء لبنان الجديدة "مليونية"... كيف تُحتسب؟ (الجمهورية)
8
خبر عاجل
14:37
ياسين لـ"عشرين 30": التمست خلال زيارتي إلى واشنطن استياء الادارة الاميركية وصندوق النقد من المسؤولين اللبنانيين ومن الممكن أن يسحب الكونغرس المساعدات المقدمة للجيش اللبناني كما التمست
خبر عاجل
14:37
ياسين لـ"عشرين 30": التمست خلال زيارتي إلى واشنطن استياء الادارة الاميركية وصندوق النقد من المسؤولين اللبنانيين ومن الممكن أن يسحب الكونغرس المساعدات المقدمة للجيش اللبناني كما التمست
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store