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أسبوع الموضة في ميلانو ... ماذا عن مجموعة برادا لخريف وشتاء 2023-2024؟
موضة وجمال
2023-02-24 | 04:42
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أسبوع الموضة في ميلانو ... ماذا عن مجموعة برادا لخريف وشتاء 2023-2024؟
أسبوع الموضة في ميلانو ... ماذا عن مجموعة برادا لخريف وشتاء 2023-2024؟
تستقبل ميلانو هذا الشهر فعاليات أسبوع الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2023-2024.
ومن بين الـ59 عرضاً قدّمت برادا Prada مجموعتها الخميس واحتل المشاهير الصفوف الأولى في عرض أزياء العلامة التجارية الإيطالية.
وقد حوّل المصممان ميوتشيا برادا وراف سيمونز فساتين الزفاف إلى قطعٍ مناسبة للإطلالات اليومية، وافتتحوا العرض مع مجموعة من التنانير البيضاء الطويلة والقصيرة المزينة بالورود البيضاء والمنسوجة.
وارتدت عارضات الأزياء قمصانًا بأكتاف بارزة، وسترات ذات أطواق داخلية ملونة، وسراويل بلون الباستيل.
وتضمنت المجموعة تنانير قصيرة بيضاء وفساتين مطبوعة ملونة وكاب بأزرار ومعاطف من القماش.
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ميلانو
برادا
خريف وشتاء
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