جورجيو أرماني يقدم مجموعة خريف وشتاء 2023 في أسبوع الموضة في ميلانو... وهكذا كانت التصاميم!

جورجيو أرماني يقدم مجموعة خريف وشتاء 2023 في أسبوع الموضة في ميلانو



قدم جورجيو أرماني الكثير من الإطلالات الناعمة والمرنة في عرض مجموعة خريف وشتاء 2023 في أسبوع الموضة بميلانو يوم الأحد.



وافتتح المصمم الإيطالي المخضرم العرض بإبداعات باللونين البيج والبرونزي والفساتين الطويلة الناعمة والسراويل الواسعة والقمصان الفضفاضة والبلوزات.



ارتدت عارضات الأزياء قمصانًا وسراويل حريرية تشبه البيجامات وكذلك الفساتين. وكانت بعض التصاميم عبارة عن طبقات: سترات طويلة أو فساتين طويلة فوق البنطلونات.



وتضمنت الإكسسوارات بروغ بلونين بالإضافة إلى شالات وقبعات مزينة بالخرز.



نذكر أن أسبوع الموضة في ميلانو يختتم يوم الإثنين.