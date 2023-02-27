الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
29
o
الجنوب
22
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
29
o
الجنوب
22
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جورجيو أرماني يقدم مجموعة خريف وشتاء 2023 في أسبوع الموضة في ميلانو... وهكذا كانت التصاميم!
موضة وجمال
2023-02-27 | 05:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
جورجيو أرماني يقدم مجموعة خريف وشتاء 2023 في أسبوع الموضة في ميلانو... وهكذا كانت التصاميم!
جورجيو أرماني يقدم مجموعة خريف وشتاء 2023 في أسبوع الموضة في ميلانو
قدم جورجيو أرماني الكثير من الإطلالات الناعمة والمرنة في عرض مجموعة خريف وشتاء 2023 في أسبوع الموضة بميلانو يوم الأحد.
وافتتح المصمم الإيطالي المخضرم العرض بإبداعات باللونين البيج والبرونزي والفساتين الطويلة الناعمة والسراويل الواسعة والقمصان الفضفاضة والبلوزات.
ارتدت عارضات الأزياء قمصانًا وسراويل حريرية تشبه البيجامات وكذلك الفساتين. وكانت بعض التصاميم عبارة عن طبقات: سترات طويلة أو فساتين طويلة فوق البنطلونات.
وتضمنت الإكسسوارات بروغ بلونين بالإضافة إلى شالات وقبعات مزينة بالخرز.
نذكر أن أسبوع الموضة في ميلانو يختتم يوم الإثنين.
مصدر
آخر الأخبار
موضة وجمال
جورجيو أرماني
خريف وشتاء 2023
أسبوع الموضة
ميلانو
من دون إذن... اتّهام دار "لوي فويتون" باستخدام أعمال لرسامة أميركية (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2023-02-24
أسبوع الموضة في ميلانو ... ماذا عن مجموعة برادا لخريف وشتاء 2023-2024؟
موضة وجمال
2023-02-24
أسبوع الموضة في ميلانو ... ماذا عن مجموعة برادا لخريف وشتاء 2023-2024؟
0
موضة وجمال
2023-02-21
دانيال لي من بربري يظهر لأول مرة في أسبوع الموضة بلندن
موضة وجمال
2023-02-21
دانيال لي من بربري يظهر لأول مرة في أسبوع الموضة بلندن
0
موضة وجمال
2023-02-18
لندن تهدي أسبوع الموضة للمصممة الراحلة فيفيان ويستوود
موضة وجمال
2023-02-18
لندن تهدي أسبوع الموضة للمصممة الراحلة فيفيان ويستوود
0
موضة وجمال
2023-02-11
مواهب شابة وعلامات تجارية ناشئة تطغى على أسبوع الموضة في نيويورك (فيديو)
موضة وجمال
2023-02-11
مواهب شابة وعلامات تجارية ناشئة تطغى على أسبوع الموضة في نيويورك (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2023-02-24
من دون إذن... اتّهام دار "لوي فويتون" باستخدام أعمال لرسامة أميركية (صور)
موضة وجمال
2023-02-24
من دون إذن... اتّهام دار "لوي فويتون" باستخدام أعمال لرسامة أميركية (صور)
0
موضة وجمال
2023-02-24
أسبوع الموضة في ميلانو ... ماذا عن مجموعة برادا لخريف وشتاء 2023-2024؟
موضة وجمال
2023-02-24
أسبوع الموضة في ميلانو ... ماذا عن مجموعة برادا لخريف وشتاء 2023-2024؟
0
موضة وجمال
2023-02-21
دانيال لي من بربري يظهر لأول مرة في أسبوع الموضة بلندن
موضة وجمال
2023-02-21
دانيال لي من بربري يظهر لأول مرة في أسبوع الموضة بلندن
0
موضة وجمال
2023-02-18
لندن تهدي أسبوع الموضة للمصممة الراحلة فيفيان ويستوود
موضة وجمال
2023-02-18
لندن تهدي أسبوع الموضة للمصممة الراحلة فيفيان ويستوود
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-02-01
جولة لمراقبي الإقتصاد في النبطية على المؤسسات ومكاتب أصحاب المولدات... ومحاضر ضبط بحق المخالفين
أمن وقضاء
2023-02-01
جولة لمراقبي الإقتصاد في النبطية على المؤسسات ومكاتب أصحاب المولدات... ومحاضر ضبط بحق المخالفين
0
صحة وتغذية
2022-12-29
علماء يطورون اختبارًا للدم يساعد في الكشف المبكر عن ألزهايمر
صحة وتغذية
2022-12-29
علماء يطورون اختبارًا للدم يساعد في الكشف المبكر عن ألزهايمر
0
أخبار لبنان
2023-02-26
معلومات للـLBCI: العثور على جثة الشيخ احمد الرفاعي
أخبار لبنان
2023-02-26
معلومات للـLBCI: العثور على جثة الشيخ احمد الرفاعي
0
حال الطقس
2023-01-30
أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!
حال الطقس
2023-01-30
أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:39
للمرة الاولى.. وزير الخارجية المصرية سامح شكري في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
06:39
للمرة الاولى.. وزير الخارجية المصرية سامح شكري في سوريا
0
أخبار دولية
06:37
مشاهد النكبة عادت الى نابلس
أخبار دولية
06:37
مشاهد النكبة عادت الى نابلس
0
أخبار لبنان
06:33
بعد زلزال تركيا.. تعاون بين الصليب الأحمر ووزارة التربية للتوعية حول اهمية وضع خطة استباقية
أخبار لبنان
06:33
بعد زلزال تركيا.. تعاون بين الصليب الأحمر ووزارة التربية للتوعية حول اهمية وضع خطة استباقية
0
رياضة
06:32
أبطال منتخب لبنان لكرة السلة قدموا مباراة بطولية ضد المنتخب النيوزيلاندي رغم خسارتهم.. اليكم التفاصيل
رياضة
06:32
أبطال منتخب لبنان لكرة السلة قدموا مباراة بطولية ضد المنتخب النيوزيلاندي رغم خسارتهم.. اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
06:30
مجلس الوزراء يقر سلسلة بنود.. تفاصيل جلسة اليوم
أخبار لبنان
06:30
مجلس الوزراء يقر سلسلة بنود.. تفاصيل جلسة اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
للمرة الأولى... وزير الخارجية السعودية في أوكرانيا
تقارير نشرة الاخبار
13:38
للمرة الأولى... وزير الخارجية السعودية في أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الكندرجي يعود إلى السوق... وبقوّة!
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الكندرجي يعود إلى السوق... وبقوّة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الزامبو... تقليد غريب يوم أحد المرفع!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الزامبو... تقليد غريب يوم أحد المرفع!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تفاصيل جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي تكشّفت: كيف تمّت ولماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تفاصيل جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي تكشّفت: كيف تمّت ولماذا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:38
توقيف جميع المتورطين في جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي... وهذا ما ضُبط في منزل الرأس المدبّر (فيديو)
أمن وقضاء
10:38
توقيف جميع المتورطين في جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي... وهذا ما ضُبط في منزل الرأس المدبّر (فيديو)
2
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تفاصيل جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي تكشّفت: كيف تمّت ولماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تفاصيل جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي تكشّفت: كيف تمّت ولماذا؟
3
خبر عاجل
13:59
معلومات للـLBCI: المخطوف ميشال مخول أصبح بعهدة مخابرات الجيش
خبر عاجل
13:59
معلومات للـLBCI: المخطوف ميشال مخول أصبح بعهدة مخابرات الجيش
4
أمن وقضاء
11:08
خطف مواطن في زحلة!
أمن وقضاء
11:08
خطف مواطن في زحلة!
5
رياضة
13:40
الـ"LBCI" والـ"FIBA" في شراكة جديدة: حقوق البثّ الحصري في لبنان لكبرى المسابقات الدوليّة والقاريّة حتى العام 2025
رياضة
13:40
الـ"LBCI" والـ"FIBA" في شراكة جديدة: حقوق البثّ الحصري في لبنان لكبرى المسابقات الدوليّة والقاريّة حتى العام 2025
6
أخبار لبنان
05:00
اليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء..
أخبار لبنان
05:00
اليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء..
7
امن وقضاء
14:28
سماع دوي قذائف صاروخية وأعيرة نارية جراء اشتباكات بين الجيش وعدد من المطلوبين
امن وقضاء
14:28
سماع دوي قذائف صاروخية وأعيرة نارية جراء اشتباكات بين الجيش وعدد من المطلوبين
8
فنّ
03:13
ناديا شربل تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة جداً.. وكيف عايدتها والدتها كارين رزق الله؟ (صورة)
فنّ
03:13
ناديا شربل تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة جداً.. وكيف عايدتها والدتها كارين رزق الله؟ (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store