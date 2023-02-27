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فوائد الألوفيرا للبشرة... تعرفوا إليها!

موضة وجمال
2023-02-27 | 10:17
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فوائد الألوفيرا للبشرة... تعرفوا إليها!
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فوائد الألوفيرا للبشرة... تعرفوا إليها!

فوائد الألوفيرا للبشرة

من المعروف أن لنبتة الألوفيرا فوائد كثيرة. إليكم أهم فوائدها للبشرة:

- التخلص من البقع الداكنة: يمكن لمركب يسمى الألوسين، الموجود في الألوفيرا، أن يساعد في تفتيح بقع الجلد الداكنة. ووجدت إحدى الدراسات، أن الألوسين فعال في علاج فرط التصبغ الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية وما بعد حب الشباب، عند تطبيقه 4 مرات يوميًا لمدة 15 يومًا.

- ترطب البشرة: أوراق الألوفيرا غنية بالمياه، لا سيما في الطبقة الداخلية، لذا فهي تساعد على ترطيب الجلد وحبس الرطوبة.

- مكافحة شيخوخة البشرة: البشرة الرطبة بشرة سعيدة وصحية. وتساعد الرطوبة الكافية أيضًا على درء علامات الشيخوخة الظاهرة كالخطوط الدقيقة والتجاعيد، على سبيل المثال. وبالإضافة إلى قدرتها على المساعدة في تجديد البشرة والحفاظ على رطوبتها، تحفز الألوفيرا أيضًا إنتاج حمض الهيالورونيك وألياف الكولاجين والإيلاستين في الجلد، وكلها ضرورية للحفاظ على ترطيب البشرة وثباتها ونضارتها. و ثبت أن تطبيق الألوفيرا موضعيًا يساعد في استعادة مرونة الجلد وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة.

- إزالة حب الشباب: بالإضافة إلى خصائصها المضادة للميكروبات والالتهابات، فإن الألوفيرا هي أيضًا مصدر طبيعي لأحماض الساليسيليك، التي يمكن أن تساعد في التخلص من البثور مثل الرؤوس والبيضاء. 

- تهدئة الصدفية والأكزيما: تشير حالات الجلد مثل الإكزيما والصدفية إلى التهاب عام وخلل في حاجز الجلد، ويمكن تطبيق الألوفيرا لتهدئة الحالتين. ويمكن اعتبار الألوفيرا مطهرًا ضد الفطريات والبكتيريا والفيروسات.
 

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