الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ضجة فساتين خلال عرض في اسبوع باريس للموضة تحيةً للمصمم الراحل باكو رابان
موضة وجمال
2023-03-02 | 05:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ضجة فساتين خلال عرض في اسبوع باريس للموضة تحيةً للمصمم الراحل باكو رابان
ضجة فساتين خلال عرض في اسبوع باريس للموضة تحيةً للمصمم الراحل باكو رابان
صدح صوت باكو رابان وأحدثت فساتين مصممة بمواد غير تقليدية ضجة خلال عرض للأزياء أقيم الأربعاء ضمن أسبوع باريس للموضة تحيةً لمصمم الأزياء الإسباني الراحل الذي توفي في مطلع شباط/فبرار.
وكان هذا العرض أول تحية للمصمم الذي اشتهر بفساتينه المعدنية والذي توفي عن 88 عاماً في مقاطعة بريتاني بغرب فرنسا، حيث كان يعيش.
وقال مصمم الأزياء في التسجيل الصوتي الذي سُمع خلال العرض في متحف الفن الحديث في باريس "دور الملابس هو أن تسحر، وأن تثير الحب لدى الآخرين، الحب الذي يحرّك كل عمل".
واختُتِم العرض بعدد من الفساتين الذهبية والفضية الطويلة والقصيرة، مذكّرةً بتصاميم باكو رابان الطليعية الذي عرض عام 1966 تشكيلة بعنوان "12 فستاناً غير متوقع من المواد المعاصرة" حصدت نجاحاً فورياً.
وأحدثت بعض الفساتين التي تضمّنها عرض الأربعاء ضجيجاً حجب صوت الموسيقى الهادئة للعرض الذي حضرته الممثلات مارينا فويس وليلى بختي ونجمة شبكات التواصل لينا سيتيويشنز.
وارتدى عدد من النجمات على السجادة الحمراء لحفلات أقيمت بعد وفاة باكو رابان أزياء صممها المدير الفني للدار الفرنسي جوليان دوسينا.
في حفلة توزيع جوائز غرامي، اختارت مغنية الراب الأميركية كاردي بي فستاناً معدنياً مرتبطاً بغطاء رأس مصنوعاً من سلسلة فضية، أعاد إلى الأذهان أشهر تصاميم باكو رابان.
أما الممثلة الفرنسية جولييت بينوش فارتدت فستاناً أسود طويلاً مطرزاً بالترتر في الأعلى وشبكة معدنية على كشكش التنورة خلال تسلمها جائزة دولية في إشبيلية، بينما ارتدت المغنية أديل فستاناً أسود بشراشيب معدنية في إحدى حفلاتها الأخيرة في لاس فيغاس.
آخر الأخبار
موضة وجمال
باكو رابان
أسبوع الموضة
باريس
فوائد الألوفيرا للبشرة... تعرفوا إليها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2023-01-27
في أسبوع الموضة بباريس... "فيكتور أند رولف" تقلب الموضة رأسا على عقب "حرفيا"! (فيديو)
موضة وجمال
2023-01-27
في أسبوع الموضة بباريس... "فيكتور أند رولف" تقلب الموضة رأسا على عقب "حرفيا"! (فيديو)
0
موضة وجمال
2023-01-24
مزينة بـ30 ألف قطعة كريستال... دوجا كات بإطلالة تسرق الأنظار بأسبوع الموضة في باريس
موضة وجمال
2023-01-24
مزينة بـ30 ألف قطعة كريستال... دوجا كات بإطلالة تسرق الأنظار بأسبوع الموضة في باريس
0
موضة وجمال
2023-01-19
المصممة البريطانية غرايس ويلز تفتتح أسبوع الموضة الرجالية في باريس
موضة وجمال
2023-01-19
المصممة البريطانية غرايس ويلز تفتتح أسبوع الموضة الرجالية في باريس
0
أخبار دولية
08:31
باريس تصف تخصيب إيران لليورانيوم بأنه "مقلق جدًا"
أخبار دولية
08:31
باريس تصف تخصيب إيران لليورانيوم بأنه "مقلق جدًا"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2023-02-27
فوائد الألوفيرا للبشرة... تعرفوا إليها!
موضة وجمال
2023-02-27
فوائد الألوفيرا للبشرة... تعرفوا إليها!
0
موضة وجمال
2023-02-27
جورجيو أرماني يقدم مجموعة خريف وشتاء 2023 في أسبوع الموضة في ميلانو... وهكذا كانت التصاميم!
موضة وجمال
2023-02-27
جورجيو أرماني يقدم مجموعة خريف وشتاء 2023 في أسبوع الموضة في ميلانو... وهكذا كانت التصاميم!
0
موضة وجمال
2023-02-24
من دون إذن... اتّهام دار "لوي فويتون" باستخدام أعمال لرسامة أميركية (صور)
موضة وجمال
2023-02-24
من دون إذن... اتّهام دار "لوي فويتون" باستخدام أعمال لرسامة أميركية (صور)
0
موضة وجمال
2023-02-24
أسبوع الموضة في ميلانو ... ماذا عن مجموعة برادا لخريف وشتاء 2023-2024؟
موضة وجمال
2023-02-24
أسبوع الموضة في ميلانو ... ماذا عن مجموعة برادا لخريف وشتاء 2023-2024؟
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
09:09
ارتفاع بأسعار المحروقات
اقتصاد
09:09
ارتفاع بأسعار المحروقات
0
أخبار لبنان
08:16
المكتب الإعلامي لميشال معوض يردّ على بري
أخبار لبنان
08:16
المكتب الإعلامي لميشال معوض يردّ على بري
0
علوم وتكنولوجيا
08:29
دراسة... ورق المراحيض قد يكون "مصدراً هاماً" لمركّبات تتسب بتلوث دائم
علوم وتكنولوجيا
08:29
دراسة... ورق المراحيض قد يكون "مصدراً هاماً" لمركّبات تتسب بتلوث دائم
0
خبر عاجل
02:09
إنخفاض بأسعار المحروقات...
خبر عاجل
02:09
إنخفاض بأسعار المحروقات...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:06
اطلاق "سجل المزارعين"
أخبار لبنان
08:06
اطلاق "سجل المزارعين"
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
موسكو وبكين تتهمان الدول الغربية بـ"الابتزاز والتهديد" في قمة مجموعة العشرين
تقارير نشرة الاخبار
07:49
موسكو وبكين تتهمان الدول الغربية بـ"الابتزاز والتهديد" في قمة مجموعة العشرين
0
تقارير نشرة الاخبار
07:47
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ينطلق إلى الفضاء في أطول مهمة علمية للعرب
تقارير نشرة الاخبار
07:47
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ينطلق إلى الفضاء في أطول مهمة علمية للعرب
0
اقتصاد
07:42
مؤتمر عن "الشراء العام في لبنان"
اقتصاد
07:42
مؤتمر عن "الشراء العام في لبنان"
0
أخبار لبنان
06:42
بعدما وجه القاضي عويدات كتابًا إلى القاضية عون... الأخيرة تشرح وجهة نظرها تجاه قراره
أخبار لبنان
06:42
بعدما وجه القاضي عويدات كتابًا إلى القاضية عون... الأخيرة تشرح وجهة نظرها تجاه قراره
0
اقتصاد
06:30
بعد تدخل مصرف لبنان بالسوق المالية... كيف تبدو حركة المواطنين والمصارف اليوم؟
اقتصاد
06:30
بعد تدخل مصرف لبنان بالسوق المالية... كيف تبدو حركة المواطنين والمصارف اليوم؟
0
أخبار لبنان
05:49
الخطيب يفند بالمعطيات والأرقام ركائز العلاقات الإستراتيجية بين لبنان ودول الخليج: آن الأوان لإعادتها الى سابق عهدها
أخبار لبنان
05:49
الخطيب يفند بالمعطيات والأرقام ركائز العلاقات الإستراتيجية بين لبنان ودول الخليج: آن الأوان لإعادتها الى سابق عهدها
0
آخر الأخبار
03:41
نقيب مستوردي المواد الغذائية للـLBCI: فوائد التسعير بالدولار أكثر من الأضرار..وهذه السلع لن يطالها ارتفاع الدولار الجمركي
آخر الأخبار
03:41
نقيب مستوردي المواد الغذائية للـLBCI: فوائد التسعير بالدولار أكثر من الأضرار..وهذه السلع لن يطالها ارتفاع الدولار الجمركي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
نادي السفارة الأميركية الرياضي قدّم فريقه للكرة الطائرة
تقارير نشرة الاخبار
14:10
نادي السفارة الأميركية الرياضي قدّم فريقه للكرة الطائرة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
13:22
اعلان جديد لحاكم مصرف لبنان... اليكم التفاصيل
اقتصاد
13:22
اعلان جديد لحاكم مصرف لبنان... اليكم التفاصيل
2
خبر عاجل
02:09
إنخفاض بأسعار المحروقات...
خبر عاجل
02:09
إنخفاض بأسعار المحروقات...
3
خبر كاذب
13:04
ما صحة العثور على حاوية شحن بحري مليئة بهواتف آيفون؟
خبر كاذب
13:04
ما صحة العثور على حاوية شحن بحري مليئة بهواتف آيفون؟
4
أخبار لبنان
12:20
مكتب العلّامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله: يوم الخميس في 23 آذار اول أيام شهر رمضان المبارك
أخبار لبنان
12:20
مكتب العلّامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله: يوم الخميس في 23 آذار اول أيام شهر رمضان المبارك
5
خبر عاجل
04:51
كهرباء لبنان: حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية بدءًا من صباح يوم الإثنين المقبل
خبر عاجل
04:51
كهرباء لبنان: حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية بدءًا من صباح يوم الإثنين المقبل
6
اقتصاد
09:09
ارتفاع بأسعار المحروقات
اقتصاد
09:09
ارتفاع بأسعار المحروقات
7
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بلبلة في السوبرماركت.. والدولار السبب
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بلبلة في السوبرماركت.. والدولار السبب
8
تقارير نشرة الاخبار
13:02
اللاءات المسيحية تطوق الثنائي
تقارير نشرة الاخبار
13:02
اللاءات المسيحية تطوق الثنائي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store