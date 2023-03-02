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ضجة فساتين خلال عرض في اسبوع باريس للموضة تحيةً للمصمم الراحل باكو رابان

موضة وجمال
2023-03-02 | 05:16
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ضجة فساتين خلال عرض في اسبوع باريس للموضة تحيةً للمصمم الراحل باكو رابان
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ضجة فساتين خلال عرض في اسبوع باريس للموضة تحيةً للمصمم الراحل باكو رابان

ضجة فساتين خلال عرض في اسبوع باريس للموضة تحيةً للمصمم الراحل باكو رابان

صدح صوت باكو رابان وأحدثت فساتين مصممة بمواد غير تقليدية ضجة خلال عرض للأزياء أقيم الأربعاء ضمن أسبوع باريس للموضة تحيةً لمصمم الأزياء الإسباني الراحل الذي توفي في مطلع شباط/فبرار.

وكان هذا العرض أول تحية للمصمم الذي اشتهر بفساتينه المعدنية والذي توفي عن 88 عاماً في مقاطعة بريتاني بغرب فرنسا، حيث كان يعيش.

وقال مصمم الأزياء في التسجيل الصوتي الذي سُمع خلال العرض في متحف الفن الحديث في باريس "دور الملابس هو أن تسحر، وأن تثير الحب لدى الآخرين، الحب الذي يحرّك كل عمل".

واختُتِم العرض بعدد من الفساتين الذهبية والفضية الطويلة والقصيرة، مذكّرةً بتصاميم باكو رابان الطليعية الذي عرض عام 1966 تشكيلة بعنوان "12 فستاناً غير متوقع من المواد المعاصرة" حصدت نجاحاً فورياً.

وأحدثت بعض الفساتين التي تضمّنها عرض الأربعاء ضجيجاً حجب صوت الموسيقى الهادئة للعرض الذي حضرته الممثلات مارينا فويس وليلى بختي ونجمة شبكات التواصل لينا سيتيويشنز.

وارتدى عدد من النجمات على السجادة الحمراء لحفلات أقيمت بعد وفاة باكو رابان أزياء صممها المدير الفني للدار الفرنسي جوليان دوسينا.

في حفلة توزيع جوائز غرامي، اختارت مغنية الراب الأميركية كاردي بي فستاناً معدنياً مرتبطاً بغطاء رأس مصنوعاً من سلسلة فضية، أعاد إلى الأذهان أشهر تصاميم باكو رابان.

أما الممثلة الفرنسية جولييت بينوش فارتدت فستاناً أسود طويلاً مطرزاً بالترتر في الأعلى وشبكة معدنية على كشكش التنورة خلال تسلمها جائزة دولية في إشبيلية، بينما ارتدت المغنية أديل فستاناً أسود بشراشيب معدنية في إحدى حفلاتها الأخيرة في لاس فيغاس.

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