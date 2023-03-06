الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد عامين على وفاة مؤسسها... تشكيلة عصرية لدار "بيار كاردان" خلال أسبوع الموضة بباريس (صور)

موضة وجمال
2023-03-06 | 11:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد عامين على وفاة مؤسسها... تشكيلة عصرية لدار &quot;بيار كاردان&quot; خلال أسبوع الموضة بباريس (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد عامين على وفاة مؤسسها... تشكيلة عصرية لدار "بيار كاردان" خلال أسبوع الموضة بباريس (صور)

بعد عامين على وفاة مؤسسها و30 عاماً على غيابها عن عالم الموضة، عاودت دار "بيار كاردان" المشاركة في أسبوع الموضة بباريس.

بعد عامين على وفاة مؤسسها و30 عاماً على غيابها عن عالم الموضة، عاودت دار "بيار كاردان" الأحد المشاركة في البرنامج الرسمي لأسبوع الملابس الجاهزة في باريس، في خطوة تندرج في إطار عملية إعادة إطلاق هذه الماركة.

وووفق وكالة فرانس برس، فقد أوضح نجل ابنة شقيق المصمم الراحل رودريغو بازيليكاتي-كاردان الذي تولى رئاسة الدار خلفاً له، أن عمّه "كان بدأ يحقق النجاح، فاعتبر أنه لم يعد بحاجة إلى إقامة عروض وفقاً للبرنامج الرسمي، رافضاً إلزامه تقديم تشكيلتين سنوياً في تاريخين محددين. وكان يكتفي بإقامة عروض بين الحين والآخر في فرنسا أو في خارجها".

وتضم التشكيلة التي عُرضت الأحد 60 تصميماً لفريق الدار الذي بات يتألف من نجل ابنة شقيق بيار كاردان ومن ثلاثة مساعدين يعملون معه منذ مدة طويلة.

وشهدت التشكيلة الجديدة عودة إلى القواعد الأساسية للدار مع مقاربة أكثر دقة وحداثة، وتركز على الألوان الزاهية والأقمشة المعاد تدويرها، التزاماً بمبادئ المسؤولية البيئية التي أرساها رودريغو بازيليكاتي-كاردان، وهو أصلاً مهندس.

وتضمنت التشكيلة أيضاً طقما نهاريّا يتكون من سترة زرقاء فيروزية بفتحات هندسية الشكل فوق بنطلون أبيض فضفاض، وفستان سهرة مع طَرحة شفافة، وقميصا تُظهر أسفل البطن مع بنطلون واسع، وفوقهما معطف مطابق.

وقال رودريغو بازيليكاتي-كاردان إنه أراد من هذه التشكيلة "جعلَ قوام المرأة أكثر بساطةً"، والحرص في الوقت نفسه "على أن يبقى مميزاً". وشرح أنه شاء "التوجه إلى الشباب الذين باتوا يبتعدون أكثر فأكثر عن التشابه".

 
 
 

آخر الأخبار

موضة وجمال

وفاة

مؤسس

عالم

الموضة

دار بيار كاردان

البرنامج الرسمي

أسبوع الملابس الجاهزة في باريس

الماركة

رودريغو بازيليكاتي-كاردان.

LBCI التالي
للتخلص من الرؤوس السوداء... إليكم هذه الطرق!
ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-02-14

بعد وفاة 9 أشخاص... منظمة الصحة العالمية تؤكد تفشي فيروس "ماربورغ" شديد العدوى في غينيا الاستوائية

LBCI
موضة وجمال
2023-01-25

"لتمكين النساء"... هند صبري تطلق علامتها التجارية في عالم الموضة (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-01-06

عاصرت الحربين العالميتين... وفاة امرأة يُعتقد أنّها الأطول عمراً في الولايات المتحدة عن 115 عاماً

LBCI
أخبار دولية
2022-12-31

شولتس: العالم يخسر شخصية بارزة في الكنيسة الكاثوليكية مع وفاة البابا بنديكتوس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
05:33

للتخلص من الرؤوس السوداء... إليكم هذه الطرق!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-02

ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة

LBCI
موضة وجمال
2023-03-02

ضجة فساتين خلال عرض في اسبوع باريس للموضة تحيةً للمصمم الراحل باكو رابان

LBCI
موضة وجمال
2023-02-27

فوائد الألوفيرا للبشرة... تعرفوا إليها!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

مرضى غسيل الكلى يفضّلون الموت على الذلّ!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
01:46

نقابة الصيادلة تردّ على تقرير الـ LBCI

LBCI
أمن وقضاء
08:21

قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-05

المدير العام لمصرف الإسكان: رزمة قروض جديدة يعمل مصرف الإسكان على إطلاقها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:52

مصرف لبنان سيواصل التدخل في سوق الدولار عبر صيرفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

ماذا تعني تغريدة البخاري؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

عودة جوازات السفر من دون منصة ولكن بشرط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

إيجابية في ملف الدواء: وزارة الصحة توسّع العمل في نظام التتبّع لتأمين الدواء لمستحقيه.. وهذا ما عليكم فعله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

مرضى غسيل الكلى يفضّلون الموت على الذلّ!

LBCI
آخر الأخبار
13:33

لبنان يحجز تذكرته الى الالعاب الاولمبية في الجودو

LBCI
آخر الأخبار
13:32

وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن في المنطقة.. تهدئة أو حرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

اعتداء ومواجهة دورية لقوى الأمن... انتزاع بندقية أحد العناصر وهرج ومرج في زغرتا

LBCI
آخر الأخبار
13:31

الممثلة رندة كعدي مكرمة في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:15

تغريدة لافتة للسفير وليد البخاري

LBCI
منوعات
04:33

نهاية مأساوية لرجلٍ تناول حبّتي "فياغرا"...إليكم السبب!

LBCI
أخبار لبنان
10:04

نصرالله: نريد انتخاب رئيس بشكل قاطع ولا نقبل بأن يفرض الخارج علينا رئيساً

LBCI
أمن وقضاء
07:18

حريق في مبنى سكني في الأشرفية... والدفاع المدني يعمل على إخماد النيران

LBCI
أخبار لبنان
03:05

الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط: سنبدأ باستيفاء أتعابنا مباشرةً من المرضى ابتداءً من 2023/3/15

LBCI
فنّ
04:21

هدية مميّزة من ليونيل ميسي الى ابن نادين نسيب نجيم (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
06:34

عن الفجوة في خِراج بلدة برقا البقاعية: الظاهرة طبيعية

LBCI
حال الطقس
00:20

فروقات حرارية كبيرة بين اليوم والأمس.. هل من منخفض جوي؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة