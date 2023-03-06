بعد عامين على وفاة مؤسسها... تشكيلة عصرية لدار "بيار كاردان" خلال أسبوع الموضة بباريس (صور)

بعد عامين على وفاة مؤسسها و30 عاماً على غيابها عن عالم الموضة، عاودت دار "بيار كاردان" الأحد المشاركة في البرنامج الرسمي لأسبوع الملابس الجاهزة في باريس، في خطوة تندرج في إطار عملية إعادة إطلاق هذه الماركة.

وووفق وكالة فرانس برس، فقد أوضح نجل ابنة شقيق المصمم الراحل رودريغو بازيليكاتي-كاردان الذي تولى رئاسة الدار خلفاً له، أن عمّه "كان بدأ يحقق النجاح، فاعتبر أنه لم يعد بحاجة إلى إقامة عروض وفقاً للبرنامج الرسمي، رافضاً إلزامه تقديم تشكيلتين سنوياً في تاريخين محددين. وكان يكتفي بإقامة عروض بين الحين والآخر في فرنسا أو في خارجها".

وتضم التشكيلة التي عُرضت الأحد 60 تصميماً لفريق الدار الذي بات يتألف من نجل ابنة شقيق بيار كاردان ومن ثلاثة مساعدين يعملون معه منذ مدة طويلة.

وشهدت التشكيلة الجديدة عودة إلى القواعد الأساسية للدار مع مقاربة أكثر دقة وحداثة، وتركز على الألوان الزاهية والأقمشة المعاد تدويرها، التزاماً بمبادئ المسؤولية البيئية التي أرساها رودريغو بازيليكاتي-كاردان، وهو أصلاً مهندس.

وتضمنت التشكيلة أيضاً طقما نهاريّا يتكون من سترة زرقاء فيروزية بفتحات هندسية الشكل فوق بنطلون أبيض فضفاض، وفستان سهرة مع طَرحة شفافة، وقميصا تُظهر أسفل البطن مع بنطلون واسع، وفوقهما معطف مطابق.

وقال رودريغو بازيليكاتي-كاردان إنه أراد من هذه التشكيلة "جعلَ قوام المرأة أكثر بساطةً"، والحرص في الوقت نفسه "على أن يبقى مميزاً". وشرح أنه شاء "التوجه إلى الشباب الذين باتوا يبتعدون أكثر فأكثر عن التشابه".