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ما هي فوائد زيت الزيتون للشفاه؟
موضة وجمال
2023-03-20 | 10:17
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ما هي فوائد زيت الزيتون للشفاه؟
ما هي فوائد زيت الزيتون للشفاه؟
فوائد زيت الزيتون للشفاه الكثيرة والمذهلة، ما هي؟
- المساعدة في الترطيب: يعتبر زيت الزيتون من المطريات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تنعيم البشرة. وعند وضعه على الشفاه، يمكن أن يساعد في ترطيب الشفاه الجافة أو المتشققة وتغذيتها. ويحتوي زيت الزيتون على أحماض دهنية يمكن أن تخترق الجلد وتساعد على حبس الرطوبة. ويحتوي زيت الزيتون أيضًا على الفيتامين E والبوليفينول اللذين يساعدان على تهدئة البشرة وحمايتها وترك الشفاه ناعمة وسلسة.
- مضاد للالتهابات: يحتوي زيت الزيتون على مركبات مثل الأوليوكانثال والأوليوروبين اللتين تتمتّعان بخصائص مضادة للالتهابات. ويمكن أن تساعد هذه المركبات في تقليل احمرار الشفاه وتهيجها، مما يجعلها أقل تورمًا. كما أنها تساعد في تقليل الألم والانزعاج الناتج عن تشقق الشفاه.
- مضادات الأكسدة: زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة مثل الفيتامين هـ والبوليفينول. ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة هذه في حماية الشفاه من الجذور الحرة. ويمكن أن تضر الجذور الحرة الجلد ويمكن أن تسبب الخطوط الدقيقة والتجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى.
- مكافحة شيخوخة الشفاه: بالإضافة إلى خصائصه المضادة للأكسدة، يمكن أن يساعد زيت الزيتون في منع علامات الشيخوخة على الشفاه. ويمكن أن تساعد الأحماض الدهنية في زيت الزيتون في الحفاظ على بشرة الشفاه ممتلئة ورطبة، مما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد. ويحمي الفيتامين E والبوليفينول الموجودان في زيت الزيتون البشرة من الأشعة فوق البنفسجية التي تؤدي إلى الشيخوخة.
- المحافظة على نعومة الشفاه ومرونتها: زيت الزيتون مطرٍ طبيعي يجعل الشفاه ناعمة وسلسة. يمكن أن يساعد تطبيق زيت الزيتون على الشفاه على ترطيب الشفاه الجافة والمتشققة وتغذيتها. ويمكن أن يؤدي الاستخدام المنتظم لزيت الزيتون إلى شفاه ناعمة ونضرة، وذلك لأن زيت الزيتون يحتوي على أحماض دهنية يمكن أن تخترق الجلد وتساعد على حبس الرطوبة.
مصدر
آخر الأخبار
موضة وجمال
فوائد
زيت الزيتون
الشفاه
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