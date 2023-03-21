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مدير الابتكار في دار "موسكينو" للأزياء يستقيل من منصبه

موضة وجمال
2023-03-21 | 04:45
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مدير الابتكار في دار &quot;موسكينو&quot; للأزياء يستقيل من منصبه
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مدير الابتكار في دار "موسكينو" للأزياء يستقيل من منصبه

مدير الابتكار في دار "موسكينو" للأزياء يستقيل من منصبه

 أعلنت دار "موسكينو" الإيطالية الإثنين استقالة مديرها الفني الأميركي جيريمي سكوت الذي تولى إدارة الابتكار في ماركة الأزياء الفاخرة منذ 2013.

وأفادت "موسكينو" في بيان أنّ جيريمي سكوت شكّل "مرحلة أساسية" في تاريخها، وتميّزت تصاميمه بأسلوب "جريء ولافت" وعكست "حسّه الفكاهي اللاذع".

وتولّى سكوت تصميم مجموعات للدار الإيطالية طبعتها الجرأة والألوان. ففي النسخة الأخيرة من أسبوع ميلانو للموضة، اعتمد سكوت في مجموعة موسكينو أنماطاً "منفوخة"، كالعوامات المطاطية والفرش الهوائية.

وأكّد مصمم الأزياء الأميركي أنّ السنوات التي أمضاها وهو يعمل لصالح الماركة الإيطالية شكّلت "احتفاءً مذهلاً بالإبداع والمخيّلة"، معرباً عن "اعتزازه" بالتصاميم التي أنجزها.

ولم تكشف موسكينو عن المصمم الذي سيخلف سكوت.
 

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استقالة

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