اتّبعن هذه النصائح وحافظن على نضارة البشرة خلال رمضان!

نصائح للحفاظ على نضارة البشرة خلال رمضان



خلال شهر رمضان، قد تتغير أنماط حياتكن لتلائم متطلبات الصيام.



وقد يتسبب ذلك في إحداث الضرر للبشرة، بسبب التغيرات في النظام الغذائي والجدول الزمني. ولهذا السبب، قد تحتجن إلى إدخال تعديلات على روتين التغذية والعناية بالبشرة للحفاظ على النضارة.



إليكن في ما يلي أبرز النصائح للعناية بالبشرة في رمضان:



- ترطيب البشرة: يساعد استخدام المرطب بانتظام في الحفاظ على رطوبة الجلد، وتجنّب ظهور التجاعيد. إن الحاجة إلى الترطيب المناسب أمر ضروري للغاية خلال شهر رمضان، إذ يؤدي الصيام إلى فقدان سوائل الجسم أثناء النهار. لذلك، زدن من روتين الترطيب واجعلن المرطب رفيقكن الدائم.



- شرب كمية كافية من الماء: بعد الإفطار وقبل السحور، يجب الحرص على شرب الكثير من الماء. هذا مفيد للجسم بشكل عام لتعويض السوائل المفقودة. لذلك، احرصن على شرب الماء والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات، وتجنبن المشروبات الغازية والتي تحتوي على كميات كبيرة من السكر لأنها قد تسبب المزيد من الضرر.



- الحصول على قسط كاف من النوم: قد يحدث اضطراب في روتين النوم خلال شهر رمضان. لذا، عليكن التأكد من حصولكن على أكبر قدر ممكن من الوقت للنوم، لأن خلايا الجلد تعمل على تجديد نفسها أثناء النوم وهذا ما يزيل الهالات السوداء.



- تجنّب التدخين: يعتبر التدخين أو حتى التعرض للدخان أمراً ضاراً للغاية للبشرة. وهذا لأن الدخان يتسبب في شحوب الجلد وظهور علامات الشيخوخة في وقت مبكر.