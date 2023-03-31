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أقنعة طبيعية للحفاظ على صحة البشرة في رمضان!
موضة وجمال
2023-03-31 | 04:29
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أقنعة طبيعية للحفاظ على صحة البشرة في رمضان!
أقنعة الطبيعية للحفاظ على صحة البشرة في رمضان
نقدّم لكن اليوم أفضل الأقنعة الطبيعية، طبّقنها في رمضان لبشرة نضرة وإطلالة مميزة ومشرقة.
- قناع لتقشير البشرة: تطبيق قناع لتقشير البشرة من أهم النصائح لبشرة مشرقة في رمضان.
ولتحضيره، امزجن ملعقة صغيرة من زيت الزيتون الطبيعي مع ملعقة من العسل. وفي وعاء آخر أضفن القليل من الماء الساخن إلى ملعقة كبيرة من الشوفان حتى يتكوّن خليط متجانس وسميك. امزجن الخليطين وطبّقن القناع على البشرة مع التدليك بحركات دائرية بلطف. بعدها، اغسلن الوجه بالماء الفاتر جيدًا، وجففنه بفوطة قطنية ناعمة. يمكن تكرار هذه الخطوة مرتين أسبوعيًا.
- قناع لتنظيف البشرة: تنظيف البشرة من أهم نصائح العناية بالبشرة، ليس فقط في رمضان بل يومياً. اخلطن ملعقتين من زيت الزيتون مع نصف ملعقة صغيرة من زيت الليمون وملعقة كبيرة من اللبن. وزّعن الخليط بالتساوي على البشرة، وبعد ذلك امسحنه بفوطة مبللة بالماء الدافئ. كرّرن هذه الخطوة يوميًا، لأن هذا القناع يعمل على تنظيف البشرة بعمق، بالإضافة إلى منحها النضارة والنعومة.
- قناع لبشرة مشرقة: لتحصلن على بشرة مشرقة، امزجن ملعقة كبيرة من عصير الحامض الطبيعي الطازج مع ملعقتين كبيرتين من اللبن، بعدها طبّقن الخليط على الرقبة والوجه لمدة نصف ساعة، ويمكنكن تركه لمدة تصل إلى ساعة. يساعد هذا الخليط على إزالة ترهلات الجلد والتجاعيد، بالإضافة إلى أنه يعمل على توحيد لون البشرة وإخفاء العيوب، وبالتالي الحصول على بشرة مشرقة دائماً في رمضان.
- قناع للتخلص من انتفاخات العينين: تحتاج بشرتكن للاهتمام في رمضان أكثر من أي وقت آخر. وللتخلّص من انتفاخات العينين، قمن بغلي الماء مع البابونج أو الشاي الأخضر، وبعد أن يبرد ويُصفى، اغمسن قطعتين من القطن في البابونج واعصرنهما ثم طبّقنهما على العينين لمدة ربع ساعة. هذه الخطوة تساعد البشرة على الانتعاش واستعادة الطاقة والحيوية.
- قناع لترطيب البشرة: تحتاج البشرة الجافة إلى عناية خاصة. ولترطيب البشرة، اخلطن ملعقة من عصير الحامض أو خل التفاح من ملعقتين من العسل. طبّقن القناع على الوجه واتركنه لمدة ثلث ساعة.
مصدر
آخر الأخبار
موضة وجمال
أقنعة
الحفاظ
صحة البشرة
رمضان
اتّبعن هذه النصائح وحافظن على نضارة البشرة خلال رمضان!
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