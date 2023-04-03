هذه الأطعمة تحافظ على شباب البشرة... تناولوها دائماً!

هذه الأطعمة تحافظ على شباب البشرة... تناولوها دائماً!



شيخوخة الجلد أمر طبيعي ولا يمكن تجنّب ظهور علامات التقدّم بالسن.



ولكن من الممكن تسريعها نتيجة الإجهاد، التعرّض للتلوث، قلة ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي غير متوازن.



إليكم في ما يلي أبرز الأطعمة التي تحافظ على شباب البشرة:



- الشاي الأخضر: يعتبر الشاي الأخضر من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة. وقد يساعد في حماية بشرتكم من أضرار الجذور الحرة التي يمكن أن تحدث نتيجة لعوامل خارجية مثل التلوث أو أشعة الشمس.



- الشوكولاتة الداكنة: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافانول التي تعمل كمضادات للأكسدة في الجسم. وتشير بعض الأبحاث الأولية إلى أنها قد تحسّن من صحة الجلد وتحافظ على شباب البشرة.



- الخضار: تعتبر الخضار من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية بشرتكم من أضرار أشعة الشمس وتساعدكم في دعم تجديد الجلد الصحي.



- الرمان: يحتوي الرمان على الألياف والبوتاسيوم والفيتامين K، ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في إصلاح البشرة وحمايتها من الأضرار المرتبطة بأشعة الشمس.



- الأفوكادو: هي من الأطعمة الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة، التي تساعد في دعم غشاء الجلد الصحي ومنع أضرار الجذور الحرة التي تؤدي إلى الشيخوخة.