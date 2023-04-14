ساهمت في نشر التنورة القصيرة... وفاة مصممة الأزياء البريطانية ماري كوانت

توفيت مصممة الأزياء البريطانية ماري كوانت، الّتي عُرفت بإحداثها ثورة في مجال الموضة مع مساهمتها في نشر التنورة القصيرة، عن عمر 93 عاما الخميس.

وأعلنت عائلة الفقيدة أن ماري كوانت قد توفيت "بسلام" داخل منزلها في منطقة سوري جنوب إنكلترا، لافتةً إلى أنها كانت "إحدى أشهر مصممات الأزياء في القرن العشرين ومبدعة استثنائية".

ووفق وكالة فرانس برس الإخبارية، فقد افتتحت كوانت المولودة في لندن بتاريخ 11 شباط 1930، أول متجر لها في العام 1955 في منطقة تشيلسي التي كانت مزدهرة آنذاك. وسرعان ما بات يرتاد متجرها للملابس والاكسسوارات أعضاء فرقتي "بيتلز" و"رولينغ ستونز". ومن بين زبائن المتجر النجمتان بريجيت باردو وأودري هيبورن.

واشتُهرت كوانت بتصميم فساتين وتنانير قصيرة ذات خطوط بسيطة وألوان زاهية. وكان لها دور في نشر السراويل القصيرة الخاصة بالنساء، والمعاطف الواقية من الأمطار، وعلبة ظلال العيون والماسكارا المضادة للمياه.