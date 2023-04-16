جيسي عبدو بإطلالة "رمضانية" مميزة في بيروت (فيديو)

نشرت الممثلة جيسي عبدو مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام كشفت فيه عن إطلالتها الخاصّة خلال الإفطار الّذي أقامته شركة "إيغل فيلمز" في بيروت.

وارتدت جيسي عبدو فستاناً أسود بكمين قصيرين، محدداً للخصر وطويلاً إلى حد الكعبين، وتميّز باللمسة الذهبية في منطقة الأكتاف، كما له قبعة من نفس القماش موصولة به، قد استعملتها في بعض الصور لتغطي بها رأسها.

واعتمدت الممثلة اللبنانية مكياجاً ترابياً حدّد منطقة العينين بالكحل الأسود والأيلاينر، وتزينت بالمجوهرات الذهبية والألماس.

وجمع الإفطار الّذي أقامته شركة إيغل فيلمز في فندق "فينيسيا" ببيروت نجوم الدراما وأهل الصحافة والإعلام.