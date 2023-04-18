مع اقتراب الصيف... ما هي أحدث صيحات الموضة هذا العام؟ (فيديو)

أحدث صيحات الموضة لهذا الصيف

مع اقتراب الصيف، يبدأ الناس بالبحث عن أحدث صيحات الموضة لهذا الموسم المميز من السنة.



وككل سنة، تظهر هذا العام صيحات جديدة مميزة، في حين تختفي صيحات تمّ اعتمادها في السابق.



أيتها السيدات، تعرّفن الى أبرز صيحات الموضة لهذا الصيف في فقرة الموضة مع دانا ملاعب ضمن برنامج Morning Talk على الـ LBCI في الفيديو أدناه: