الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في إطار جهود تحديثها... "تيفاني" تعيد فتح متجرها التاريخي الشهير في نيويورك

موضة وجمال
2023-04-27 | 09:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في إطار جهود تحديثها... &quot;تيفاني&quot; تعيد فتح متجرها التاريخي الشهير في نيويورك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
في إطار جهود تحديثها... "تيفاني" تعيد فتح متجرها التاريخي الشهير في نيويورك

أعاد متجر "تيفاني" التاريخي الشهير الواقع على جادة فيفث أفينيو أبوابه رسمياً الأربعاء لعدد من الشخصيات ووسائل الإعلام، قبل أن يعاود استقبال الزبائن اعتباراً من الجمعة.

وسيتاح للنيويوركيين والسياح التمتع مجدداً بالخواتم وقطع الماس في المتجر الذي خلدته النظرات الحسودة للممثلة أودري هيبورن في فيلم "بريكفست آت تيفانيز" أو Breakfast at Tiffany's.

وأقرّ المدير العام لدار "تيفاني" أنتوني ليدرو بأن أشغال إعادة تأهيل المتجر التي بدأت عام 2019 استغرقت "وقتاً أطول من المتوقع"، لكن النتيجة "تجاوزت أعظم أحلامنا"، مضيفاً أن الهدف هو توفير "تجربة فريدة للزبائن"، قوامها "مزيج من الفن والحرفية والتراث وأسلوب الحياة".

يجد الزوار لدى دخولهم الطبقة الأرضية سلسلة من منصات عرض المجوهرات، مع جدران مزيّنة بمرايا كبيرة تعرض بشكل متقطع مقاطع فيديو لمتنزه سنترال بارك. تؤدي المصاعد إلى الطبقات العليا، حيث يطّلع الزبائن على تشكيلات "تيفاني"، وفيها أيضاً قاعات استقبال خاصة ومقهى يغلب عليه اللون الأزرق الفيروزي الذي يرمز إلى العلامة التجارية.

وتسعى "تيفاني" عموماً إلى البقاء وفيّة لجذورها ثقافياً، وفق ليدرو، لكنّها ترغب في الانفتاح على "جميع الأجيال".

ويشكل تجديد متجر نيويورك "أكبر استثمار في عالم السلع الفاخرة" في عملية من هذا النوع، وفقًا لما ذكرته أوساط الرئيس التنفيذي للمجموعة المالكة برنار أرنو.

ودرجت "تيفاني" على تحقيق نحو 10 في المئة من مبيعاتها في هذا المتجر قبل بدء العمل بإعادة تأهيله، وكان الزبائن يقصدون خلال مرحلة الأشغال مكاناً موقتاً قريباً.

ومع أن ليدرو تجنب الإعلان عن أهداف معينة، أكّد أن المجموعة "حددت سقفاً عالياً" وتتوقع "ملايين الزوار من كل أنحاء العالم" سنوياً.

آخر الأخبار

موضة وجمال

متجر تيفاني

جادة فيفث أفينيو

الشخصيات

وسائل الإعلام

استقبال

الزبائن

الخواتم

قطع الماس

الممثلة أودري هيبورن

فيلم

بريكفست آت تيفانيز.

مع اقتراب الصيف... ما هي أحدث صيحات الموضة هذا العام؟ (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:13

فيلم "رمسيس باريس" لهيفاء وهبي يواصل رحلة نجاحه... وأغنية "شير" تحصد الملايين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-25

تكامل بين الصورة والصوت... الموسيقى تخلد ذاكرة فيلم ووطن

LBCI
امن وقضاء
2023-04-22

خير الدين يعود إلى بيروت من فرنسا وارسلان في استقباله (صور وفيديو)

LBCI
خبر عاجل
2023-04-19

المديرية العامة للأمن العام تتوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة من كل اسبوع وذلك حتى إشعار آخر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2023-04-18

مع اقتراب الصيف... ما هي أحدث صيحات الموضة هذا العام؟ (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2023-04-16

جيسي عبدو بإطلالة "رمضانية" مميزة في بيروت (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2023-04-16

لاستقطاب الزبائن في الشرق الأوسط... العلامات التجارية الفاخرة تتطرح مجموعات الأزياء "الرمضانية" (صور)

LBCI
موضة وجمال
2023-04-14

ساهمت في نشر التنورة القصيرة... وفاة مصممة الأزياء البريطانية ماري كوانت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-03-30

موسكو: مراسل صحيفة وول ستريت جورنال في روسيا "ضبط بالجرم المشهود"

LBCI
أخبار لبنان
2022-12-11

الراعي: للتوجه للأمم المتحدة ودول القرار لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-08

انتشال اللبناني باسل حبقوق من تحت الانقاض في تركيا ولا يزال على قيد الحياة

LBCI
فنّ
2023-04-21

سعد لمجرد يحصل على إطلاق سراح مشروط بعد استئنافه حكم إدانته بالاغتصاب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:33

المكاري يلتقي فارينا: لطوير قانون الاعلام

LBCI
أخبار لبنان
07:32

"مش رح نزهق": تجمع امام قصر العدل بدعوة من اهالي فوج الاطفاء...

LBCI
أخبار لبنان
07:31

المستجدات السياسية حضرت في لقاء دريان معوض

LBCI
أخبار لبنان
07:26

تفاصيل جولة عبداللهيان في بيروت ولقاءاته..

LBCI
أخبار لبنان
04:36

"الجمهورية القوية" يطعن بالتمديد للمجالس البلدية والإختيارية

LBCI
أخبار لبنان
04:35

عبد اللهيان بعد لقائه بو حبيب: ندعم أي انتخاب أو اتفاق يحصل بين الجهات اللبنانية في شأن رئيس الجمهورية

LBCI
أمن وقضاء
04:12

المؤهلون والمؤهلون الأول المتقاعدون من الأسلاك العسكرية اعتصموا أمام الداخلية للمطالبة بحقهم في المحروقات

LBCI
رياضة
14:04

إنطلاق موسم الرياضة الميكانيكية وسط مشاركة واسعة في سباق الـSpeed Test

LBCI
أخبار لبنان
14:00

الصفحة الأخيرة لبيار صادق

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:58

سماع دويّ انفجار في الضاحيّة..ماذا في المعلومات؟ (فيديو وصور)

LBCI
فنّ
05:15

مريم نور تظهر في فيديو على فراش المرض.. والجمهور يتعاطف معها

LBCI
أخبار لبنان
10:10

أسعد حردان مطرود من صفوف الحزب السوري القومي الاجتماعي

LBCI
اقتصاد
11:12

وزارة المال: تسديد كامل رواتب القطاع العام لشهر أيار على سعر صرف ٦٠ الف ليرة استثنائيا

LBCI
حال الطقس
01:14

ذروة الأمطار يوم السبت وثلوج على الجبال.. طقس اليوم واليومين المقبلين

LBCI
فنّ
10:42

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل رسمياً... هكذا أعلنا الخبر!

LBCI
فنّ
13:32

وفاة الممثل الكوميدي سامي خياط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

أرقام صادمة عن عدد النازحين السوريين... لبنان الأول عالمياً

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة