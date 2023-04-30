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لتقشير البشرة وجعلها أكثر نضارة وإشراقاً... طبّقن هذه الأقنعة الطبيعية!

موضة وجمال
2023-04-30 | 04:42
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لتقشير البشرة وجعلها أكثر نضارة وإشراقاً... طبّقن هذه الأقنعة الطبيعية!
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لتقشير البشرة وجعلها أكثر نضارة وإشراقاً... طبّقن هذه الأقنعة الطبيعية!

لتقشير البشرة وجعلها أكثر نضارة وإشراقاً... طبّقن هذه الأقنعة الطبيعية!

يساعد تقشير البشرة على إزالة خلايا الجلد الميتة عن سطح الجلد، وبالتالي منع انسداد المسام. 
كما يمكن أن يحفز إنتاج الكولاجين المعزز للبشرة والذي يجعلها أكثر نعومة وإشراقًا.

إليكن أبرز الأقنعة الطبيعية التي تساعد على تقشير البشرة:

- العسل والشوفان: يُعد قناع العسل والشوفان إضافة رائعة إلى روتين العناية بالوجه نظرًا لقدرته المضادة للبكتيريا والمفيدة لحب الشباب. ولتحضيره، قمن بطحن ربع كوب من الشوفان وتسخين ملعقتين من العسل لبضع ثوان. امزجن المكونين وطبقن القناع على بشرة نظيفة في حركات دائرية لمدة 60 ثانية. بعدها، اغسلن الوجه بالماء الفاتر جيدًا.

- التفاح والعسل: يستخدم هذا المقشر للمساعدة في تغذية البشرة وترطيبها. اهرسن تفاحة واحدة حتى تصبح ناعمة ثم قمن بتسخين نصف ملعقة من العسل وامزجن المكونين. طبقن القناع على البشرة لمدة 30 إلى 60 ثانية. وبعدها، اغسلن الوجه بالماء الفاتر جيدًا.

- الشوفان والموز: هذا المقشر يساعد في زيادة إنتاج الكولاجين في البشرة. اهرسن موزة واحدة بالشوكة حتى تصبح ناعمة ثم إمزجنها مع ملعقتين من الشوفان المطحون وطبقن المزيج على بشرة نظيفة في حركات دائرية لمدة 30 إلى 60 ثانية.

- القهوة والسكر: يساعد هذا المقشر في تحسين صحة البشرة، نظرًا لخصائص القهوة الطبيعية المقشرة والمضادة للالتهابات. وإلى جانب إزالة خلايا الجلد الميتة، يمكن أن يساعد هذا المقشر أيضًا على تنعيم البشرة وتحسين الدورة الدموية. ولتحضيره، إخلطن كوباً من القهوة مع كوب من السكر وملقتين من زيت الأفوكادو وزيت جوز الهند وطبقن القناع على بشرة نظيفة في حركات دائرية لطيفة واتركن المقشر يرتاح لبضع دقائق. وفي الأخير، اغسلن الوجه بالماء الفاتر.
 
 

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تقشير البشرة

نضارة

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