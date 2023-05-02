ميت غالا 2023... النجوم يجتمعون تكريمًا للمصمم الراحل كارل لاغرفيلد

ميت غالا 2023... النجوم يجتمعون تكريمًا للمصمم الراحل كارل لاغرفيلد



اجتمع النجوم في مدينة نيويورك ليل الإثنين في حفل ميت غالا السنوي هذا العام لتكريم رمز الموضة الراحل كارل لاغرفيلد.



وطلب من الحضور ارتداء الملابس "تكريمًا لكارل" لتتناسب مع موضوع هذا العام "كارل لاغرفيلد: خط الجمال".



واستعرض الحضور ملابسهم عل السجادة الحمراء في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك.



وتمت دعوة نجم التنس المتقاعد روجر فيدرر، المغنية الحائزة على جائزة غرامي دوا ليبا، الممثلة بينيلوبي كروز والكاتبة والممثلة والمنتجة ميكايلا كويل ليكونوا الرؤساء المشاركين لهذا العام، إلى جانب رئيسة تحرير مجلة فوغ آنا وينتور.