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عن 59 عاماً... وفاة مصمم الأزياء الروسي فالنتين يوداشكين

موضة وجمال
2023-05-02 | 09:51
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عن 59 عاماً... وفاة مصمم الأزياء الروسي فالنتين يوداشكين
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عن 59 عاماً... وفاة مصمم الأزياء الروسي فالنتين يوداشكين

عن 59 عاماً... وفاة مصمم الأزياء الروسي فالنتين يوداشكين

توفي مصمم الأزياء فالنتين يوداشكين عن 59 عاماً، على ما أفادت الثلاثاء الدار التي يملكها الراحل في موسكو.

 و فالنتين يوداشكين أول روسي انضم إلى نقابة الأزياء الراقية (هوت كوتور) في فرنسا خلال تسعينيات القرن الـ20.

وأعلنت ناطقة باسم دار الأزياء لوكالة "تاس" الرسمية للأنباء رحيل يوداشكين، فيما أشارت وسائل إعلام روسية إلى أن الراحل كان يصارع السرطان في السنوات الأخيرة.

وقال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف: "تلقينا اليوم يا للأسف خبراً محزناً عن وفاة فالنتين يوداشكين، والرئيس (فلاديمير بوتين) يعرب عن تعازيه الحارة".

وأعرب بيسكوف عن أسفه لرحيل شخصية "ساهمت كثيراً في تطور الفن الروسي في بلدنا (...) وفي نشر ثقافتنا في العالم".

وفي آذار 2022، صُرف النظر عن عرض أزياء افتراضي لفالنتين يوداشكين كان مقرراً ضمن أسبوع الموضة في باريس، إذ أن الراحل، وهو أحد مصممي بزات الجيش الروسي الجديدة، لم يعلن حينها موقفاً معترضاً على الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل أيام من ذلك.

وأثار يوداشكين عام 1991 ضجة في باريس مع تشكيلته "فابرجيه" التي تضمنت فستاناً يشبه بيضة "فابرجيه" قدّم إلى متحف اللوفر. وبعد ذلك شارك بانتظام في أسابيع الهوت كوتور في باريس بمجموعات مثل "فريسكو" و "لا غراند كاترين" و "باليه".

وفي العام 1996 أصبح هذا المصمم الذي كان يعشق الألوان الزاهية والزخارف الغنية أول روسي تُقبل عضويته في نقابة الأزياء الهوت كوتور في فرنسا.

وفي أوائل العقد الأول من القرن الـ21، طالت مبيعات داره الولايات المتحدة وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا والكويت ولبنان والمملكة العربية السعودية.

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