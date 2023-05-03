في حفل "ميت غالا" 2023... دوا ليبا تعتمد فستان "شانيل" ارتدته كلوديا شيفر في التسعينيات (صور)

اعتمدت النجمة العالمية دوا ليبا في حفل "ميت غالا" لعام 2023 ليل الاثنين بمتحف متروبوليتان في مدينة نيويورك، ثوباً من مجموعة "هوت كوتور" من دار شانيل لخريف وشتاء 1992 ارتدته في الأصل كلوديا شيفر.



وكان موضوع الحفل المنتظر هذا العام "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty"، والذي كّرم مصمم الأزياء الراحل كارل لاغرفيلد، الّذي توفي في 19 شباط 2019.



وظهرت النجمة الألبانية دوا ليبا، 27 عاما، بمظهر أنيق يتمثل بفستان "شانيل" باللون الكريمي مصنوع من نسيج "التويد" كانت قد ارتدته عارضة الأزياء الشهيرة كلوديا شيفر، 52 عاما، في التسعينيات. كما أضافت المغنية على "اللوك" عدداً من الماسات من "تيفاني أند كو" (Tiffany & Co).