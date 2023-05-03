دوجا كات وجاريد ليتو يظهران بزيين غريبين جداً في حفل "ميت غالا"... وما علاقة قطة كارل لاغرفيلد؟ (صور)

أطلّ النجمان دوجا كات وجاريد ليتو بإطلالتين غريبتين جداً في حفل "ميت غالا" لعام 2023 ليل الاثنين، إذ ظهرا على السجادة الحمراء متنكرين بزيّ قطة المصمم الراحل كارل لاغرفيلد الشهيرة "شوبيت" أو Choupette.

وتناول موضوع الحفل الضخم، الّذي ضمّ أبرز النجوم العالميين، موضوع Karl Lagerfeld: A Line of Beauty، تكريماً للمصمم الراحل.

وفي التفاصيل، فزيّ مغنية "الراب" دوجا كات من الأزياء الّتي أثارت ضجة كبيرة في الحفل، إذ اعتمدت فستاناً باللون الفضي مع غطاء رأس من تصميم Oscar de la Renta. وأرفقت الإطلالة بملامح اصطناعية شبيهة للقطط ومخالب حادة على أظافرها.

ومن جهة أخرى، وصل الممثل العالمي جاريد ليتو بعد دقائق من انطلاق الحفل مرتدياً زي قطة بالكامل من الفرو الاصطناعي، تشبّهاً بالقطة الشهيرة Choupette.

وفي وقتٍ لاحق، أزال ليتو رأس القطة عن رأسه، ليكشف عن نفسه أثناء إجراء بعض المقابلات، ثم قام لاحقًا بتبديل بدلة القطة أو "catsuit" بإطلالة أحادية اللون مع رداء مرصع باللون الأسود.