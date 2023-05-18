للمرة الثانية... لصوص يقتحمون متجر "لوي فويتون" في ليل الفرنسية

أعلنت الشرطة الفرنسية اقتحام مجموعة من اللصوص متجر لوي فويتون في وسط مدينة ليل الفرنسية بإحدى السيارات، في حادثة تُسجّل للمرة الثانية هذا العام، بهدف سرقة حقائب يد وسلع فاخرة أخرى.

وسبق أن استُهدف المتجر في كانون الثاني، بعدما سرقت عصابة معظم السلع التي كان يعرضها، وفق وكالة فرانس برس.



أما حادثة الأربعاء، فوقعت فجراً عندما اجتاز اللصوص حواجز موضوعة على الرصيف أمام المبنى الفاخر المصنوع على نمط "آر ديكو" الهندسي، لمنع تكرار ما حصل في كانون الثاني.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن السيارة "اصطدمت بالواجهة"، من دون أن يفيد بأي تفاصيل عن الخسائر التي تكبدتها الشركة المملوكة للملياردير برنار أرنو.