في المكسيك... "ديور" تعرض أزياء شارك في تصميمها حرفيون محليون

عرضت دار كريستيان ديور للأزياء السبت في المكسيك مجموعة من الملابس صممتها بالتعاون مع حرفيين محليين، وذلك بعدما وجهت الحكومة المكسيكية سابقاً اتهامات بالتفرّد الثقافي لدور أزياء معينة.

ووفق وكالة فرانس برس، فقد عرضت "ديور" مجموعة الأزياء في أنتيغو كوليدجيو دي سان إيلدفونسو، وهو مبنى من حقبة الاستعمار يقع بجوار معبد تمبلو مايور في وسط مكسيكو سيتي.

وقدمت مصممة الأزياء الخاصة بـ"ديور" ماريا غراتسيا تشيوري ملابس نسائية مطرزة ومصنوعة من أقمشة مستوحاة من المجتمعات المكسيكية.

وشمل العرض تصاميم بألوان زاهية ومطرزة بورود تقليدية، وأخرى بالأسود والأبيض، بالإضافة إلى فساتين باللون الوردي المكسيكي التقليدي تعيد إلى الذاكرة الملابس التي كانت ترتديها المجتمعات الأصلية في أواكساكا وتشياباس في جنوب البلاد وفي بويبلا. واختُتم بعرض فساتين بيضاء فيها بعض التفاصيل الحمراء.