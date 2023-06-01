رجوة آل سيف تتألق بإطلالة من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب

رجوة آل سيف تتألق بإطلالة من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب

إنتظر العالم اليوم لحظة وصول ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله والسيدة رجوة آل سيف الى عقد قرانهما في قصر زهران بالأردن.



واختارت العروس في يوم زفافها إطلالة من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب. حيث إرتدت فستانًا ضيقًا باللون الأبيض طويل الأكمام مع ذيل مزين وطرحة طويلة سادة.