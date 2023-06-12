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لصحة الشعر والبشرة والأظافر... أضيفوا هذه الأطعمة إلى نظامكم الغذائي!

موضة وجمال
2023-06-12 | 08:02
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لصحة الشعر والبشرة والأظافر... أضيفوا هذه الأطعمة إلى نظامكم الغذائي!
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لصحة الشعر والبشرة والأظافر... أضيفوا هذه الأطعمة إلى نظامكم الغذائي!

لصحة الشعر والبشرة والأظافر... أضيفوا هذه الأطعمة إلى نظامكم الغذائي!

على الرغم من أن الأبحاث تتطور، خاصة بالنسبة للأظافر والجلد، إلّا أن التغذية يمكن أن تكون وسيلة منخفضة التكلفة ومنخفضة المخاطر لمحاولة تحسين نمو الشعر والجلد والأظافر.

إليكم هذه الأطعمة التي تحسّن نمو الشعر والجلد والأظافر:

السمك: تحتوي المأكولات البحرية على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي يمكن أن تفيد الشعر والجلد. وقد تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية على تقليل الإلتهاب والإحمرار في الجسم والجلد، كما أنها مصدر غني للبروتين، ومضاد الأكسدة القوي، وفيتامين E.
ومن الأسماك التي قد تفيد صحة الجسم والجلد:
- سمك السالمون
- السمك المملح
- سمك الأسقمري البحري

البطاطا الحلوة: أكّدت أخصائية التغذية كاتي توماشكو أن البطاطا الحلوة غنيّة ببيتا الكاروتين، والتي تقول إنها مقدمة لفيتامين أ. وتقول توماشكو: "يعزز فيتامين أ إنتاج الكيراتين وهو ضروري لصحة الجلد والأظافر". 
وأشارت دراسة عام 2004 إلى أن الأنثوسيانين الموجود في البطاطا الحلوة الأرجواني له خصائص مضادة للأكسدة قد تحسن من التهاب الجلد. ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة أيضًا في الحماية من الجذور الحرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة. كما أشارت دراسة أجريت عام 2012 إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين أ قد يلاحظون آثارًا ضارة على شعرهم وجلدهم.

المكسرات والبذور: تحتوي المكسرات، مثل اللوز والجوز، على فيتامين E المضاد للأكسدة، الذي يساعد في مكافحة أضرار الأكسدة.  كما يتميّز أيضًا بخصائصه المضادة للإلتهابات التي قد تساعد في امتصاص الطاقة من الأشعة فوق البنفسجية والحماية من تلف الجلد وعلامات الشيخوخة الظاهرة.

الأفوكادو: تقول توماشكو إن الأفوكادو غنية بالدهون الصحية والمغذيات التي تعزّز صحة الجلد والأظافر، بما في ذلك: فيتامين سي، فيتامين أ، وفيتامين هـ. وكشفت دراسات تشير إلى أن فيتامين ج يمكن أن يساعد في إنتاج الكولاجين وتقليل ظهور التجاعيد. 

البيض: يحتوي البروتين على جزء أساسي من النظام الغذائي الصحّي للشعر. ويتكوّن الشعر من بروتين يسمّى الكيراتين، لذا فإن إتّباع نظام غذائي غير كافٍ بالبروتين قد يجعل الشعر هشًا.
 
 
 

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